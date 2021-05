Nachwuchs im Tierpark Wismar: Das erste Katta-Baby ist da

Wismar

Tierisch süß: Eng schmiegt sich das erste Katta-Baby des Jahres an das kuschelige Fell seiner Mama. Die Paarungszeit der Halbaffen beginnt Mitte November. Somit war der Nachwuchs in der Vergangenheit meist Mitte April da. In diesem Jahr verzeichnet der Tierpark die erste Katta-Geburt am 17. Mai.

Einen Namen für das neue Wesen auf dem Tierparkgelände gibt es noch nicht. Die Mutter lässt niemanden an sich ran, sodass das Geschlecht des Babys noch nicht bestimmt werden konnte.

Fast 170 Haus- und Wildtiere verteilen sich auf der 17 Hektar großen Anlage südwestlich der Wismarer Altstadt. Geöffnet ist täglich von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro (ermäßigt drei Euro). Ein Corona-Test ist für einen Besuch nicht notwendig.

Von Jana Franke