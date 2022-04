Wismar

Ach, wie süß: Im Wismarer Tierpark gibt es Nachwuchs. Das Bentheimer Landschaf „Zatiye“ hat am 8. April „Amelie“ und „Adam“ zur Welt gebracht. „Das erste Lamm war bereits auf der Welt, als ich zur Arbeit kam“, erinnert sich Tierpflegerin Melanie Hormann. Ein Wunder über Nacht also. Das Muttertier und das kleine Lämmchen brachte sie dann in eine Einzelbox. Dort kam wenig später das zweite Lamm zur Welt. Am Montag durften alle die Einzelbox verlassen und zurück in die Schafherde. Auf dem neuen Bauernhof im Wismarer Tierpark sind „Amelie“ und „Adam“ nun die Stars bei den Besuchern.

"Amelie" und "Adam" sind die neuen Stars auf dem Bauernhof. Quelle: Jana Franke

Erst seit Ende Februar ist „Zatiye“ in Wismar zu Hause. Aus der Nähe von Lübeck wurde sie zusammen mit „Lilli“ und ihrem Lamm „Darko“ sowie mit „Zaida“ geholt. Einige Tage später stieß Schafbock „Sir Eddy“ dazu – der Papa von „Darko“. „Sie haben sich alle gut eingelebt“, freut sich Melanie Hormann. Mit Bentheimer Landschafen, Thüringer Waldziegen, Schwarznasenschafen, Eseln, Rindern und Ponys füllt es sich langsam auf dem neuen Bauernhof. Dem Tierpark geht es mit dem mehr als eine Million Euro teuren Projekt vor allem darum, Haustierrassen zu erhalten. Der Bauernhof vergrößert den Tierpark als drittes Revier deutlich.

„Amelie“ und Adam“ bekommen übrigens bald Spielgefährten in ihrem Alter. „Zaida“ wird in wenigen Tagen ebenfalls Schafmama.

Von Jana Franke