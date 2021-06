Nachwuchskünstler: Wie ein junger Wismarer Handwerker zum Malen kam

Wismar

Auf die Frage, wie Tom Buchreuter zum Malen gekommen ist, muss der junge Mann grinsen. Seine Mutter ist schuld. Als er zu Hause auszog, wollte er in der ersten eigenen Wohnung auch Bilder an den Wänden haben. Nicht aus der Galerie, sondern aus dem Einrichtungshaus oder Baumarkt. 80 Euro sollte da so ein abstrakter Kunstdruck kosten. „Und meine Mutter meinte zu mir, für das Geld kann ich auch selber malen!“

Drauflos malen

Also kaufte der Wismarer Leinwand und Acrylfarbe und malte drauf los. Das Ganze ist inzwischen über drei Jahre her, die Wände der ersten eigenen Wohnung sind längst voll und Tom Buchreuter malt immer noch und immer weiter – für andere Wände und aus Leidenschaft.

„Das ist mein Ausgleich“, erzählt der 25-Jährige vom Hobby, das ihm offensichtlich viel Spaß macht. Zum Spaß kam der Zuspruch durch andere – erst Freunde, dann bei Instagram (@tombuchreuter) und im Internet unter www.tombuchreuter.com, wo er seine Werke und auch ihren Entstehungsprozess regelmäßig zeigt. Inzwischen hat er Fans und auch erste Kunden weit über Wismar hinaus!

Erste große Ausstellung

Kleine Ausstellungen hatte er bereits in Wismar. Nun darf er dank der vielen Wände in der Sparkassengeschäftsstelle am Wismarer Marktplatz über 30 Werke zeigen – seine „Abstrakten Wahrheiten“. Tom Buchreuter arbeitet abstrakt mit dem Pinsel, mit Spachtel, Schwämmen, den Händen, Sprühflaschen und beispielsweise auch dem Deckel der Farbtube – „einfach alles!“.

Ein Konzept fürs Bild hat er nicht, alles entsteht im Prozess. „Erst ist da immer die leere Leinwand, und dann geht es los!“ Er zeigt ein Bild erst, wenn er hundertprozentig hinter dem Werk steht. So hat er auch schon mal etwas übermalt, was im Nachhinein einen Käufer gefunden hätte. „Das ist dann so!“

Starke Experimente

Das Ergebnis sind starke, experimentelle und expressionistische Werke, die erstaunlich viel Gespür für Fläche und Farbe verraten und ruhig größer werden dürfen. Ob Tom Buchreuter mal von der Arbeit als Künstler leben können möchte? „Na ja, das wäre schon ein großer Traum. Aber der Ursprung ist das Hobby!“

Nach einer abgeschlossenen Ausbildung in der Sicherheitsbranche hat er gemerkt, dass dies nicht seinem Wesen entspricht, und macht nun eine Umschulung zum Konstruktionsmechaniker mit Schwerpunkt Schweißen. Im Dezember wird er fertig und dann auf Jobsuche gehen: „Gerne in Wismar, aber ich würde auch woandershin ziehen!“ Aber erst einmal hängen seine Bilder bis zum 31. August in der Sparkasse am Wismarer Marktplatz.

Von Nicole Hollatz