Der Verkauf des diesjährigen Schülerferientickets Mecklenburg-Vorpommern startet am 14. Juni. Für 31 Euro können Schüler während der Sommerferien vom 20. Juni bis zum 2. August alle öffentlichen Nahverkehrsmittel im ganzen Bundesland nutzen – egal ob mit Bus oder Bahn, Straßenbahn oder mit ausgewählten Fährverbindungen. Eine Fahrt nach Hamburg und nach Berlin ist ebenfalls eingeschlossen.

Das Schülerferienticket kann im Nahbus-Servicecenter am ZOB in Wismar sowie bei den Nahbus-Busfahrern erworben werden. Außerdem wird es über das Bürger-Servicecenter in Wismar, die Tourist-Information in Wismar sowie über das Kunden-Center der Stadtwerke in Grevesmühlen (Wismarsche Straße) verkauft.

Das Schülerferienticket MV ist eine Gemeinschaftsaktion der Verkehrsunternehmen des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit Unterstützung des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung sowie der Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (VMV). Weitere Einzelheiten zum Ticket selbst gibt es unter www.sft-mv.de.

