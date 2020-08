Nakenstorf

Das Seehotel am Neuklostersee gehört zu den 100 besten Ferienhotels in Europa. Das hat die Bewertung durch ein internationales Gremium von Hotelfachleuten und Reisejournalisten ergeben. Zudem ist es das einzige Hotel aus Mecklenburg-Vorpommern, das es in das vielbeachtete Hotel-Ranking des Schweizer Wirtschaftsmagazins „Bilanz“ geschafft hat.

Privat geführtes Hotel in einer Reihe mit Europas teuersten

„Wir freuen uns sehr“, sagt Inhaber Gernot Nalbach in einer ersten Reaktion. „Wir wissen ja gar nicht, wann die Tester da waren.“ Der gebürtige Wiener, Jahrgang 1942, führt das Seehotel gemeinsam mit seiner Frau Johanne und Sohn Moritz. „Wenn man sich anschaut, dass wir in einer Liste mit super teuren Hotels genannt werden, dann ist das schon toll.“ Das Ranking der 100 besten Ferienhotels in Europa 2020 führen Schloss Elmau in Bayern (98,4 Punkte), Villa Feltrinelli am Gardasee und Heckfield Place in Hampshire an.

Ranking basiert auf 450 Expertentests

Laut „Bilanz“ ist das Hotel-Ranking eine solide abgestützte Bewertung. Sie basiert auf 450 Expertentests in den vergangenen 18 Monaten, auf einer schriftlichen Umfrage bei 87 Schweizer Top-Hoteliers, auf den aktuellen Wertungen relevanter Reisepublikationen und Testportale sowie auf den Erfahrungen von 108 befragten Hotelkennern und Reiseprofis. Die Einstufungen dieser vier Bewertungssäulen wurden in ein einheitliches 100-Punkte-Schema umgerechnet. Danach sind Hotels mit 70 bis 79 Bilanz-Punkten guter Durchschnitt, mit 80 bis 89 Punkten überdurchschnittlich bis sehr gut, mit 90 bis 95 Punkten hervorragend und mit 96 bis 100 Punkten Weltklasse.

Seehotel als überdurchschnittlich bis sehr gut bewertet

Das Seehotel am Neuklostersee erzielte 85,6 Punkte und kam damit auf Platz 100. Nach zahlreichen Auszeichnungen sei dies die wertvollste. „Wir sind dabei. Europaweit. Das ist unglaublich!“, freut sich Gernot Nalbach. Für ihn sei das Wichtigste, dass die Gesamtleistung beurteilt wurde. Es gehe nicht nur um einen speziellen Aspekt. Bei Ferienhotels sei zu berücksichtigen, ob Platz für Kinder da ist, ob sich die Erwachsenen entfalten können – trotz der Kinder oder mit den Kindern. Die Lage ist von Bedeutung und die ist am Neuklostersee perfekt, meint der Eigentümer. Auch die Hotelleitung, die Serviceleistung und das Essen spielen eine Rolle.

Hotelanlage am See auf 195 000 Quadratmetern

Die Hotelanlage befindet sich 15 Kilometer von Wismar entfernt inmitten des Naturschutzgebietes Sternberger Seenland. Sie liegt direkt am Ufer des Neuklostersees. Im Sommer 1993 eröffnet, bestand die Anlage zunächst aus einem Klinkerbauernhaus und einer reetgedeckten Fachwerkscheune aus dem 19. Jahrhundert. Gernot und Johanne Nalbach, die seit 1975 ein gemeinsames Architekturbüro in Berlin betreiben, haben das Anwesen mit viel Liebe und großem Einsatz um- und ausgebaut und seitdem stetig erweitert.

Heute gehören zu der Hotelanlage neben dem Hotelpark mit eigenem Sandstrand und Bootsanleger unter anderem auch die „Badescheune“ mit Schwimmbecken und Wellnessbereich, das „Kinderhotel“ in einem ehemals als Trafo genutzten Backsteinturm, ein „Bootshaus“ für Familienfeste und Seminare sowie Tennisplätze.

In der "Badescheune" mit Schwimmbecken gibt es im Obergeschoss elf großzügige Maisonette-Suiten. Quelle: Haike Werfel

Das Hotel verfügt über insgesamt 26 individuell gestaltete Zimmer und Suiten, unter anderem auch in drei Ferienhäusern mit Terrasse und Garten.

Urlauber aus zwölf Nationen zu Gast

26 Mitarbeiter sind im Seehotel beschäftigt, einige von ihnen bereits seit 14 Jahren. Das sorge laut Nalbach für Professionalität und auch für Gelassenheit. „Die Gäste, die wiederkommen, freuen sich darüber, die gleichen Mitarbeiter vorzufinden. Wir haben einen hohen Anteil an Stammgästen.“ Sie kommen aus Frankfurt/Main, Kiel, Schwerin, Rostock, Berlin und Hamburg, aber auch aus dem Ausland. Touristen aus zwölf Nationen, darunter die USA, Großbritannien, Frankreich, Österreich, Italien und die Schweiz, waren schon zu Gast im Seehotel.

Es seien vor allem Naturliebhaber. Auf dem riesigen Areal mit 195 000 Quadratmetern können sie auf den Wiesen oder am Strand entspannen, ohne dass Verkehrsgeräusche stören. Kinder haben viel Freiraum zum Spielen, „sie können Blödsinn machen, ohne sich zu verletzen“, sagt Gernot Nalbach. Zudem bietet die Umgebung zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten, etwa nach Wismar, Schwerin, Bad Doberan, Heiligendamm und Rostock.

Die Hotelgäste relaxen im Schatten großer Bäume oder direkt am Strand des Neuklostersees. Quelle: Haike Werfel

Von Haike Werfel