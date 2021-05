Wismar

Ihr neustes Buch „The One-Night-Daddy“ – der Vater für eine Nacht – schoss gleich mal in die Amazon-Kindle-Charts, also in die Charts der digitalen Leserinnen und Leser, die über den Onlinegiganten Bücher und mehr konsumieren.

„Platz 6, ist das geil!“, freut sich Nancy Salchow und dankt ihren treuen Fans. Liebesromane mit Titeln wie „Deal um dein Herz“, „Ein Schmerz wie Liebe“ oder „Millionäre küssen keine Nannys“ kommen augenscheinlich an bei der oft – aber nicht nur! – weiblichen Leserschaft.

Fesselnde Liebesromane bei Amazon

Nancy Salchow, 40 Jahre alt und gebürtig aus Wismar, gehört zu den bekannten Autorinnen dieses Genres in Norddeutschland. Sie gehört beim Onlinebuchhändler Amazon zu den Allstars, den 150 erfolgreichsten Autoren in Deutschland. Ihr Buch „Verbotene Winterküsse“ hat mal eben über Eintausend – meist positive! – Bewertungen bei Amazon. Leserin Claudia Scholz schreibt dort: „Ich liebe den Schreibstil der Autorin und dieses tolle kleine Örtchen an der Ostsee! Die Geschichte hat mich gefesselt und ich konnte sie nicht mehr aus der Hand legen. Danke für dieses fantastische Lesevergnügen.“

2011 hatte Nancy Salchow ihr erstes Buch veröffentlicht. Noch ganz klassisch über einen Verlag. 2014 folgte das erste richtige Taschenbuch. „Das war fürs Ego, aber verdienen tut man im Selbstverlag.“ Und das war die Hoffnung von Nancy Salchow: mit ihren Büchern so Geld zu verdienen, dass sie davon leben könne. „Damals habe ich gesagt, kurz vor der Rente kann ich vom Schreiben leben“, schmunzelt sie rückblickend.

Nach dem Tod von Mutter und Bruder bekam sie Depressionen

Der Brotjob in der Verwaltung eines großen Wismarer Unternehmens machte sie mehr und mehr unglücklich. „Bevor das einer falsch versteht, das war eine tolle Arbeit und ein tolles Team“, relativiert sie. Und der Job war so wunderbar vernünftig. Sie schrieb nebenbei, nach der Arbeit, und hatte so auf einmal zwei Jobs parallel. Als dann ihre Mutter und ihr Zwillingsbruder beide fast zeitgleich an Krebs erkrankten und verstarben, konnte Nancy Salchow so nicht mehr funktionieren. Burn-out, Panikattacken, Depression – die junge Frau ließ sich in eine psychiatrische Klinik einweisen. Der Versuch, zurück in den festen Bürojob zu gehen, misslang.

„Meine Depressionen haben für mich diese Entscheidung getroffen. Ich habe gekündigt! Erst konnte ich das gar nicht glauben. Es tat mir so leid, dass ich die Kollegen im Stich gelassen habe.“ Vorher, so erzählt Nancy Salchow, hatte sie Existenzängste. Selbstständig als freie Autorin: Was passiert, wenn das Geld nicht wie gewohnt am Tag x auf dem Konto ist? „Aber mit der Kündigung hatte ich die auf einmal nicht mehr. Da war das alles von mir abgefallen und ich wusste, ich schaff’ das. Ich schreib’ jetzt ein Buch nach dem anderen.“

Geld verdienen mit Büchern funktioniere nur im Selbstverlag

Ihre ganz persönliche Geschichte hat sie 2017 im Buch „Das Leben, Zimmer 18 und du: Wie ich wieder Liebe und Hoffnung fand und meine Depression besiegte“ zusammengefasst. 2017 kündigte sie den festen Bürojob mit normalen Arbeitszeiten und Krankenversicherung in Wismar und konzentrierte sich nur noch auf ihre Bücher und die jetzt fiktiven Geschichten darin. Inzwischen kommt alle vier bis sechs Wochen ein neuer Liebesroman raus, den Nancy Salchow komplett vom Cover bis zum digitalen Layout selbst gestaltet. Denn das Romaneschreiben als Broterwerb funktioniere für viele Autoren ihres Genres nur im Selbstverlag, sagt sie.

Inzwischen lebt sie mit Mann und Sohn im Norden des Landkreises Ludwigslust-Parchim, saniert ein altes Häuschen und hat auf 9000 Quadratmetern Schafe, Laufenten, Hühner, Katzen und Hunde – und dazu viel Zeit und genug geistigen Freiraum zum Schreiben. In ihren Büchern bleibt Nancy Salchow aber weiterhin ihrer Heimatregion treu. „Die Geschichten spielen fast immer am fiktiven Ort Fleesenow, irgendwo an der Ostsee zwischen Wismar und der Insel Poel.“

Sie weiß, viele Kolleginnen und Kollegen verorten ihre Liebesromane gerne in New York oder anderen Metropolen. „Aber das passt nicht zu mir. Für mich ist das Schreiben wie Tagebuch schreiben. Das schreibt sich alleine.“ Das Überarbeiten und korrigieren dauert am längsten. Und beim Schauplatz in New York würde die Recherche länger dauern als der ganze Schreibprozess.

Eine Liebesgeschichte kostet 99 Cent bei Amazon

Was früher der Groschenroman mit dem Landarzt und seiner Nachbarin oder manch einer anderen locker-flockigen Herzensgeschichte war, sind heute die digitalen Liebesromane von Autorinnen wie Nancy Salchow. „Das sind andere Bücher als die, die man im lokalen Buchhandel kauft.“ Geschichten vom Boss mit seinem Geheimnis, vom One-Night-Stand mit Folgen, vom heißen Fremden – die Leserinnen (und Leser!) dieser Bücher wissen, was sie wollen und was sie erwarten. Nancy Salchow lacht: „Das hat alles nichts mit mir zu tun!“

40, 50 Kurzromane mit jeweils 200, 300 Seiten hat Nancy Salchow so in diesen wenigen Jahren geschrieben. Die Masse nehme ihr den Druck, einen potenziellen Bestseller schreiben zu müssen. Die E-Books gibt es exklusiv bei Amazon, teilweise ganz wie der alte Groschenroman für nur 99 Cent. Oder über das Abo-Modell „Kindle Unlimited“ sogar kostenlos im Rahmen der monatlichen Gebühr.

Nancy Salchow muss immer neue Bücher schreiben

Inzwischen kann Nancy Salchow trotz der 99 Cent von ihren Büchern leben, insbesondere dank der Ausleihen über Kindle Unlimited. „Sogar gut! Aber ich muss fleißig bleiben. Ich kann nicht sagen, ich veröffentliche drei Monate nichts.“ Sie hat eine stetig wachsende Zahl an Stammlesern. „Die haben Macht und heben dich in die Charts“, dankt Nancy Salchow. Sie füttert sie zwischendurch mit süßen Bildern bei Facebook und Instagram mit Lämmchen oder Kuschelkatze und Hund. Auf ihrer Autorenseite bei Facebook hat sie über 5000 Abonnenten, wenn ein neues Buch frisch im Handel ist, bekommen 3400 Fans am Veröffentlichungstag eine Rundmail.

Nancy Salchow lacht, während ihr kleiner Sohn sich im Hintergrund fröhlich bemerkbar macht. „Mein Leben ist gar nicht so besonders aufregend. Ich schreibe und kümmere mich um den Lütten – das finde ich beides wunderbar! Und ich könnte mir nicht mehr vorstellen, etwas anderes zu machen! Wenn man etwas will, muss man das machen und einfach anfangen!“

