Nantrow

Ein ganzes Feld ist eingehüllt in weiße Folie. Bei Jörnstorf an der nordwestmecklenburgischen Grenze zum Landkreis Rostock baut Sebastian Böckmann Spargel an. Auf 16 Hektar wächst hier das gesunde Edelgemüse. Der Landwirt aus Nantrow hofft, zum bevorstehenden Osterfest die ersten Stangen ernten zu können. „Die Kunden warten drauf“, weiß er.

An einem der Dämme, wie die angehäufelten Spargelbeete heißen, hebt der 34-Jährige die Folie vom sogenannten M-Gestänge. Es ist ein Mini-Tunnel über dem nochmals abgedecktem Damm. Er schiebt die schwarz-weiße Folie zur Seite. Der Boden darunter fühlt sich warm an. Sebastian Böckmann beginnt, mit der Hand im Erdwall zu graben. Er sucht nach einer Spargelpflanze. Etwa 40 Zentimeter tief kommt der helle Kopf zum Vorschein.

Durch die Kälte ist Spargelernte eine Woche in Verzug

„Ab zehn Grad an der Wurzel wächst der Trieb bis zu zwei Zentimeter am Tag“, sagt er und ist zuversichtlich: „Zu Ostern werden wir wohl die ersten Stangen stechen können. Für die Gastronomen und unseren Hofladen wird’s wohl reichen.“ Auf seinem Handy kann Sebastian Böckmann die Temperatur kontrollieren. Ein Thermometer im Boden misst sie, ein Funkgerät überträgt den Wert auf sein Mobiltelefon. Aktuell zeigt die App zwölf Grad an. „Es ist einfach zu kalt für den Spargel. Die warmen Tage Anfang März waren nicht ausreichend. Wir sind etwa eine Woche in Verzug“, erklärt er. Für den ersten Spargel, wenn er vor Ostern gestochen werden kann, wird er sich mit dem Preis am Markt orientieren. „Ich denke, wir werden mit 18,90 Euro pro Kilo in der Klasse eins beginnen.“

Mit Folie auf den Spargeldämmen wird das Wachstum gesteuert

Ohne Folie würde der Spargelanbau nicht funktionieren. Sie sorgt nicht nur für Wärme, sondern auch für die Qualität der Stangen, erläutert der studierte Agrarmanager. Im Damm sind sie schneeweiß. Sobald Licht herankommt, färben sie sich leicht violett. „Dann sind sie im Geschmack noch intensiver.“ Mit der Folie steuert der Landwirt die Temperatur und somit das Wachstum des Spargels. Sie ist sehr teuer, macht mehr als 50 Prozent der gesamten Investition aus, ist aber sehr haltbar und wird nach der Ernte wieder aufgerollt. Etwa zehn Jahre lang kann der Spargelbauer die Folie verwenden. Solange wachsen auch die begehrten Stangen aus einer Pflanze immer wieder nach. Eine Dauerkultur.

Rahmenbedingungen fürs Edelgemüse sind sehr schwierig

Auf dem 16 Hektar großen Feld sind zwar alle Dämme mit Folie bedeckt, aber nur Teilflächen wurden aus Kostengründen zusätzlich mit einem Tunnel versehen. Die frühe Spargelsorte wird etwa drei Wochen geerntet, die mittlere ebenfalls und die späte Sorte vier Wochen. Dann ist die Saison schon wieder vorbei.

„Der Spargel ist ein Luxusprodukt. Die Rahmenbedingungen sind relativ schwierig“, sagt Sebastian Böckmann und meint nicht nur die Wetterabhängigkeit. Fehlen aufgrund von Kälte die ersten zwei Wochen im Verkauf, gibt es danach schon ein Überangebot auf dem Markt, sagt der Jungunternehmer, und der Preis fällt. Zudem ist die Spargelproduktion sehr personalintensiv. 30 Bulgaren helfen in der Ernte. Sie erhalten Mindestlohn, mit zehn Euro das Fünffache von dem, was sie in ihrer Heimat verdienen. „Wenn der Mindestlohn auf zwölf Euro erhöht wird, müssten wir eigentlich auch den Kilopreis des Spargels erhöhen“, schildert Böckmann ein Problem. Der Anfangspreis würde dann bei 16 oder 17 Euro liegen. „Das zu zahlen, sind die Verbraucher nicht bereit“, weiß er. „Deshalb müssen wir die Fläche intensivieren.“

Stechkosten sind der größte Kostenfaktor beim Spargel

Sie bringt jedes Jahr eigentlich den gleichen Ertrag. Er wird außer vom Wetter auch vom Standort und der Spargelsorte beeinflusst. „Der größte Kostenfaktor beim Spargel sind die Stechkosten. Wenn die Helfer mehr Stangen pro Stunde stechen, senken wir die Stechkosten pro Kilo“, erläutert Sebastian Böckmann. Deshalb hat er zu 80 Prozent eine Stammmannschaft im Einsatz. Es sind die fleißigsten von vielen Bewerbern, betont er. Ärgerlich nur, wenn sie in ihrer Leistung ausgebremst werden, weil Unbekannte ihnen zuvor gekommen sind. „Spargelklau ist ein Problem“, sagt der Geschäftsführer des SaBö-Hofs in Nantrow. Deshalb hat er die Anwohner gebeten, die Augen offen zu halten.

Seit Betriebsübernahme hat Jung-Landwirt Spargelanbau erweitert

Der junge Mann führt den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb seit fünf Jahren. Den Spargelanbau seit 2002 hat er weiter ausgebaut. Auch auf einem vier Hektar großen Feld bei Farpen wurde Spargel gepflanzt. Er muss sich zwei Jahre entwickeln, bevor er gestochen werden kann. Die Spargelproduktion macht inzwischen ein Viertel des Betriebsumsatzes aus. Das Edelgemüse wird im Hofladen und eigenen Verkaufsständen direkt vermarktet sowie an 50 Kunden in der Gastronomie und im Ladeneinzelhandel bis nach Vorpommern-Rügen geliefert.

Weitere Standbeine sind neben dem Anbau von Raps, Gerste und Weizen die Produktion von Eiern, Fleisch- und Wurstwaren von Schweinen und Rotwild, die im Hofladen in Nantrow verkauft werden, sowie die Gastronomie im hofeigenen Café.

Von Haike Werfel