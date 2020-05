Grevesmühlen

Zweimal hat es der Aal bereits auf die Liste „Fisch des Jahres“ geschafft – 2009 in Deutschland und 2018 in der Schweiz. Mit Glück ist es allerdings für den Petrijünger verbunden, dass es der beliebte Angler- und Speisefisch auch mal an die Angel schafft. Denn es sieht schlecht aus um den Aalbestand in der Natur.

Mit einem EU-Förderprogramm des Landes und der Europäischen Union soll der Bestand der gefährdeten Tiere wieder gestärkt werden. Jährlich werden im Schnitt rund sechs Tonnen Jungaale in Seen der Berufs- und Angelfischerei ausgesetzt. Somit erhielten nun auch wieder insgesamt sieben Gewässer im Gebiet des Kreisanglerverbandes Mecklenburg-Nordwest in der vergangenen Woche Besatzaale. Ziel ist es, den Aalbestand dort langfristig zu erhalten.

Jungaale für sieben Gewässer

„Ausgesetzt wurden bei uns insgesamt 38 Kilogramm“, erläutert der Vorsitzende des Kreisanglerverbandes, Michael Engling. In Stückzahlen macht das etwa 4500 bis 5000 sieben bis acht Gramm schwere Aale, die von der Firma „Fischerei- und Verarbeitungsbetrieb Dehmel“ per Lkw angeliefert worden waren.

Geliefert worden sind die Aale von der Firma "Fischerei- und Verarbeitungsbetrieb Dehmel". Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Die größte Besatzmaßnahme hatte wie in den vergangenen Jahren auch am Menzendorfer See stattgefunden. Elf Kilogramm Jungaale wurden in das knapp 35 Hektar große Binnengewässer gesetzt. Im Grevesmühlener Ploggensee sind 7,5 Kilogramm, im Schönberger Oberteich neun Kilogramm und in vier weiteren Gewässern insgesamt 10,5 Kilogramm zu Wasser gelassen worden. „Ein besonderer Dank gilt dem Sportfreund Horst Ladendorf. Obwohl sich der Schönberger Angelverein aufgelöst hat und er somit in keiner Vorstandsfunktion mehr ist, hatte er sich bereit erklärt, die Ausbringung der Aale in den Oberteich zu übernehmen“, freut sich Michael Engling.

Besatzmaßnahmen seit zehn Jahren

Der Kreisanglerverband führt die Besatzmaßnahmen im Zuge des Aalmanagements seit mehr als zehn Jahren durch. „Dadurch ist der Bestand, wenn auch auf geringem Niveau, erhalten geblieben“, so Engling. Einem Fangverbot für Aale, um den Bestand zu schützen, steht er skeptisch gegenüber. „Es wäre den Anglern nicht zu vermitteln, dass sie zwar Besatz ausbringen, aber keinen Aal mehr angeln dürfen“, begründet er.

Insgesamt knapp 5000 Jungaale wurden ins sieben Gewässer gesetzt. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

In der Stepenitz, Maurine und Radegast wird kein Besatz vorgenommen. Dort sei der Aalbestand deshalb auf gefühlte zehn Prozent vom Bestand Anfang der 1990er-Jahre zurückgegangen, schätzt Engling ein. Bezüglich der Ursache seien sich die Wissenschaftler nicht einig, meint er.

„Dass es in der freien Natur nur noch wenige Aale gibt, hängt auch mit der Tatsache zusammen, dass ein Großteil der Jungaale in den Mündungsgebieten abgefischt wird und dann weltweit an Aquakulturbetriebe zur Aufzucht geliefert werden“, erläutert der Vorsitzende. „Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber ich schätze mal, dass etwa 80 Prozent der verkauften Aale aus Aquakulturen stammen.“

Michael Engling, Vorsitzender des Kreisanglerverbandes Mecklenburg-Nordwest Quelle: Katharina Ahlers

Auch der Fraßdruck durch Fischräuber wie Kormoran und Fischotter, deren Bestand in den vergangenen 30 Jahren europaweit stark angestiegen ist, sei mitverantwortlich für den starken Rückgang des Aals. „Ohne die jährlich durchgeführten Besatzmaßnahmen wäre der Aalbestand bereits komplett zusammengebrochen“, ist Michael Engling überzeugt.

Kreisanglerverband Im Kreisanglerverband Mecklenburg Nordwest sind 18 Angelvereine aus dem ehemaligen Kreis Grevesmühlen und Gadebusch organisiert. Er organisiert die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ortsgruppen und koordiniert die jährlichen Besatzmaßnahmen an den Gewässern. Den Mitgliedern stehen 145 Hektar stehende Gewässer und 89 Kilometer Fließgewässer in Nordwestmecklenburg zur Verfügung.

