Naturschutz in Mecklenburg: Der Handel mit den Ökopunkten

Ein Stück Acker am Panzower Wald hat der Gemeinde Neubukow viel Geld beschert. Vor über fünf Jahren entschied sich die Kleinstadt im Nordwesten des Landkreises Rostock, ein sogenanntes Ökokonto anzulegen und die bis dahin ungenutzte Ackerfläche mit einer Fläche von 22 Hektar in Dauergrünland umzuwandeln.

Dieses Ökokonto sowie ein weiteres, für das die Gemeinde Anfang dieses Jahres die Anerkennung erhalten hatte, habe laut Bürgermeister Roland Dethloff etwa 500 000 Euro in die kommunale Kasse gespült. Schon 2018 sei das Konto weitestgehend abverkauft gewesen. Ein Erfolg, der Neubukow zu so etwas wie einem Vorreiter in der Region im Nordwesten des Landes in Sachen Ökokonto macht, sagt Dethloff. Doch es gehe ihm nicht nur um die finanziellen Vorteile. „Die Flächen sind dauerhaft für Naturschutzzwecke gebunden. Dies ist auch ein Beitrag zur Ökologie in der Region“, so Dethloff.

Wie funktioniert ein Ökokonto ?

Doch wer darf überhaupt Ökokonten anlegen und wie funktionieren sie? Vom Landwirtschaftsministerium von MV heißt es: „Wer in Natur und Landschaft eingreift, ist gesetzlich verpflichtet, dabei entstehende Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen müssen durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden.“

In der Praxis habe sich jedoch gezeigt, dass es zunehmend schwieriger wird, zum Zeitpunkt des Eingriffes geeignete Flächen und Maßnahmen für die Kompensation zu finden. Durch die Ökokontierung können sich Gemeinden und auch private Flächeneigentümer frühzeitig an geeigneter Stelle Flächen sichern und bereits vor der Planung und Durchführung von Bauvorhaben Ausgleichsmaßnahmen ergreifen, die in ein Ökokonto eingebucht werden.

Unternehmen, Gemeinden und Privatpersonen, die Eingriffe in die Natur vornehmen, können zur Kompensation dann Punkte von diesen Ökokonten kaufen, sobald die jeweilige Naturschutzbehörde das Ökokonto anerkannt hat.

Käufer der Ökopunkte sind verschieden

Von den 305 991 Ökopunkten, die das Neubukower Konto durch die Fläche am Panzower Wald umfasst, seien bislang 278 841 verkauft worden, so Bürgermeister Dethloff. 10 500 seien reserviert. Den Rest habe sich die Gemeinde vorbehalten, falls sie selbst Eingriffe in die Natur plane.

Die beiden Ökokonten von Neubukow in der Grafik Quelle: OZ-Grafik (Arno Zill)

Für die zweite Ökokonto-Maßnahme der Stadt wurde eine Streuobstwiese auf einer ehemaligen Ackerfläche mit historischen Obstsorten angelegt. Sie ist mit einem Hektar deutlich kleiner als die erste Öko-Fläche und umfasst 75 568 Ökopunkte. Bis heute sei auf diesem Konto noch kein Verkauf getätigt worden, sagt Bürgermeister Dethloff.

Wer die Punkte letztlich kaufe, sei unterschiedlich. So hätten sich Landwirtschafts- und Windkraftunternehmen und private Hausbauer bereits die Punkte aus Neubukow für ihre Eingriffe gesichert. Auch die Hansestadt Rostock habe sich für den Ausbau der Kunsthalle Ökopunkte aus Neubukow erhandelt.

16 Ökokonten im Nordwesten von MV

Doch nicht nur in Neubukow gibt es Ökokonten. Laut Stefan Goen vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV (LUNG) existieren allein in den Landkreisen Rostock und Nordwestmecklenburg mittlerweile 16 Ökokonten, bei denen die Inhaberin eine Gemeinde ist. Davon sind vier nicht für den Handel freigegeben. „Das heißt, dass die jeweilige Gemeinde sie für eigene Vorhaben verwendet“, erklärt Goen. Die 16 Konten umfassen eine Gesamtfläche von etwa 63 Hektar und wurden zwischen den Jahren 2012 und 2019 errichtet. Hinzu kommen weitere Konten privater oder gewerblicher Eigentümer.

Die jeweiligen Öko-Maßnahmen seien hauptsächlich dem Bereich Agrarlandschaft zuzuordnen und reichten von der Anlage von Baumreihen bis zur Umwandlung von Feldgehölzen, der Neuanlage von Wald oder der Renaturierung von Fließgewässern.

Urbaner Raum ungeeignet für Ökokonten

Viele der größeren Städte in den Landkreisen Rostock und Nordwestmecklenburg verfügen jedoch nicht über eigene Ökokonten. So wie zum Beispiel Bad Doberan, Grevesmühlen oder Wismar. Marco Trunk, Sprecher der Hansestadt Wismar, sieht einen Grund dafür vor allem in unvorteilhaften geografischen Gegebenheiten. „Im urbanen Raum ist die Anlegung eines Ökokontos nur schwer umsetzbar“, meint Trunk. Ländlicher gelegene Gemeinden oder Orte, wie Neubukow, hätten deutlich mehr Fläche für derartige Projekte zur Verfügung.

Neben den Gemeinden können auch private Hausbauer oder Unternehmen Ökokonten einrichten. So wie die zWe Recycling GmbH aus Wismar, die im Bereich der erneuerbaren Energien tätig ist und 2012 die Anerkennung für ein eigenes Ökokonto in der Gemeinde Gressow zwischen Wismar und Grevesmühlen erhielt. Dort hat das Unternehmen unter der Leitung von Firmenchef Andre Winkler und mit Hilfe eines Landschaftsplaners eine etwa drei Hektar große Streuobstwiese auf einem ehemaligen Deponiegelände angelegt.

Finanziell und ökologisch ein Gewinn

Auf dem Ökokonto des Unternehmens befinden sich laut Winkler etwa 35 000 Ökopunkte. 14 800 seien noch verfügbar. Einige Punkte habe das Unternehmen für eigene Ausgleiche verwendet, andere seien der Recyclingfirma abgekauft worden, sagt Winkler. So habe zum Beispiel der Landkreis Nordwestmecklenburg Ausgleichpunkte für Straßenarbeiten erworben. „Auch ein Ehepaar hat bei uns Punkte für seinen Hausbau gekauft.“

Andre Winkler auf der Streuobstwiese, die seine Firma als Ökokonto nutzt Quelle: Andre Winkler

Für Winklers Firma habe sich das Ökokonto definitiv gelohnt. „Bevor wir das Konto hatten, mussten wir unsere Eingriffe immer wieder einzeln ausgleichen. Oft haben wir Bäume pflanzen lassen.“ Das sei mit dem Ökokonto deutlich einfacher geworden. Finanziell seien solche Projekte ein Gewinn für Unternehmer, meint Winkler. Doch auch der ökologische Aspekt werde dabei berücksichtigt.

Kritische Beurteilung in der Praxis

Doch wie groß ist der Nutzen der Ökokonten für die Natur tatsächlich? Corinna Cwielag vom Bund für Natur- und Umweltschutz Deutschland in MV ( BUND) sieht in der Praxis nicht nur Vorteile. Besonders da Ausgleiche oftmals gar nicht dort erfolgten, wo in die Natur eingegriffen werde. Dies sei zwar zulässig, werde vom BUND aber äußerst kritisch gesehen. „Wenn man in einer Region ein Biotop betreut, will man auch sehen, dass die dort betreuten Habitate mit den jeweiligen Lebensräumen und Arten einen entsprechenden Ausgleich bekommen“, so Cwielag.

Auch die Art der Ausgleichsmaßnahme spiele eine wichtige Rolle. „Wenn zum Beispiel ein Trockenrasen für eine Baufläche zerstört wird, kann der mit Blick auf Arten und Vielfalt nicht wirklich mit einem Moor ausgeglichen werden.“

Personal im Naturschutz fehlt

Insgesamt seien die Ökokonten aber besser als die „normalen Ausgleichsmaßnahmen“, die ohne Ökokonto durchgeführt werden, da sie besser überwacht und umgesetzt werden, betont Cwielag. „Da machen wir oft die Erfahrung, dass Ausgleichsmaßnahmen nach Jahren gar nicht mehr da sind oder von anderen Vorhaben überplant werden.“

Corinna Cwielag vom BUND MV Quelle: Cornelius Kettler

Problematisch sieht Cwielag vor allem die Personalsituation im Naturschutz in MV. Durch das Personalentwicklungskonzept der Landesregierung seien viele Stellen gestrichen worden, was sich nachteilig auf die Arbeit der Naturschützer und somit auch auf Ökokonto-Projekte auswirke.

Gerade bei Ökokonto-Maßnahmen für Großprojekte, die Cwielag als sinnvoller als kleine Ausgleiche erachtet, werde viel mehr Fachpersonal für die Umsetzung benötigt. „Die kommunalen Naturschutzbehörden sind meist bis zum Anschlag ausgelastet.“

Von Flemming Goldbecher