„Wir leben in einer Zeit, wo nationalsozialistische Symbole und rechtes Gedankengut wieder salonfähig gemacht werden“, sagt Simone Oldenburg. Die Linken-Politikerin ist stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Gägelow und engagiert sich seit Jahren gegen Rechts. Sie erkennt eine klare Tendenz: Mit scheinbar harmlosen Aktionen wird eine klare Haltung ausgedrückt: Ausländerfeindlichkeit und nationalistische Gedanken.

In Neukloster sorgt gerade eine Gerüstbaufirma für Schlagzeilen. Eine SS-Flagge wurde an einem Lkw des Unternehmens fotografiert. Noch vor wenigen Tagen hatte die Firma geleugnet, dass mit ihren Fahrzeugen rechtes Gedankengut verbreitet werde. Damals war ein anderes Foto aufgetaucht mit dem Aufkleber „Führerhaus – Fahrer spricht Deutsch“. Wer nach diesen Worten das Internet durchforstet, wird schnell fündig: Sticker mit der Inschrift gibt es auf vielen Portalen zu kaufen. Ist also alles nicht so schlimm und es sitzt gar kein Nazi im Führerhaus?

Rechtsextremist in Gägelower Gemeindevertretung

Für Simone Oldenburg ist klar: „Wer so etwas nutzt, macht das nicht gedankenlos.“ Nutzer solcher Aufkleber hätten keine demokratische Grundhaltung. Die Aufkleber seien in einer Schriftart verfasst, die Nationalsozialisten verwendet hätten. In der Kommunalpolitik gibt es NPD-Mitglieder und Sympathisanten. In Gägelow gehört ein bekennender Rechtsextremist der Gemeindevertretung an. Dort sitzt seit der vergangenen Kommunalwahl NPD-Mitglied Sven Krüger für die Wählergemeinschaft Heimat in der Gemeindevertretung.

Dieser Aufkleber mit der Aufschrift "Führerhaus - Fahrer spricht Deutsch" ziert einen Lkw der Gerüstbaufirma Lentz aus Neukloster. Quelle: privat

Für Simone Oldenburg ist das ein klares Indiz dafür, dass aus „etwas Kleinem das ganz Große erwachsen kann“. Man setze dabei auf den netten Nachbarn. Doch für sie gebe es nur eins: Nicht weggucken, sondern klare Kante zeigen und versuchen gegenzusteuern.

Rechtsradikalismus ist ständiges Thema

Ein Geschäftsführer des Unternehmens sitzt für die CDU als sachkundiger Einwohner im Bauausschuss von Neukloster. Rico Greger, Geschäftsführer der CDU-Fraktion des Kreistages Nordwestmecklenburg, betont, dass die CDU sehr großen Wert darauf lege, „dass kein Mitglied oder Mitstreiter rechtes Gedankengut verbreitet“. Schwarze Schafe würden von der Parteiarbeit ausgeschlossen.

Doch wie groß ist das Problem Rechtsradikalismus in Nordwestmecklenburg? Laut der Kreisverwaltung, die mit dem Programm „Demokratie leben“ versucht, dagegen vorzugehen, ist es „ein immer wiederkehrendes und ständiges Thema“. Aber nicht nur in Nordwestmecklenburg, sondern in ganz Deutschland. Mit dem Programm und auch im täglichen Handeln würden sich Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) und ihre Verwaltung gegen rechtsextremes Gedankengut und dessen Verbreitung einsetzen.

Kerstin Weiss : „Grenze ganz klar überschritten“

„Wo man in dem konkreten Fall den Aufkleber ,Führerhaus’ vielleicht gerade noch so als geschmacklosen Witz abtun könnte, ist mit einer SS-Flagge ganz klar eine Grenze überschritten worden. Eventuell auch zum Strafrecht“, sagt Kerstin Weiss. Die politische Entwicklung der letzten Jahre bringe mit sich, dass Rechtsradikale zunehmend mutiger werden, wenn es um Grenzüberschreitungen geht. Das sei aber nur eine subjektive Wahrnehmung.

Mit dem Programm „Demokratie leben“ werden Projekte gefördert, die sich für Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen. Bewerben können sich Vereine und Träger. Laut Kreisverwaltung konnten alle Antragsteller auch mit Mitteln bedacht werden, da im Fördertopf genug Geld vorhanden war.

