Neukloster

Beachparty am Neuklostersee: Der Unabhängige Neuklosteraner Carneval Club lud am Sonnabend wie jedes Jahr Familien, Einheimische und Gäste in die Badeanstalt ein. Obwohl sie es sich bei selbst gebackenem Kuchen, kühlen Getränken, Musik von DJ Andre Bergmann und beim Ponyreiten gut gehen ließen, warteten alle auf Neptun. Er schipperte mit seinem Gefolge über den See. Besonders bei den vielen Kindern war die Aufregung groß. Aber auch manch ein Erwachsener konnte sich seiner Sache nicht zu sicher sein. Wie immer wollte Neptun die eine oder andere Landratte mit in sein Reich nehmen. Zuvor gab’s die obligatorischen Taufrituale mit leckerem Tauftrank und anschließendem Bad im See. Mit Neptun kam am Nachmittag die Sonne zurück und schien den ganzen Tag. Am Abend ließen sich die Partygäste nicht lange auf die Tanzfläche bitten. Bis tief in die Nacht feierten alle ein friedliches Fest. Ein tolles Feuerwerk rundete den Abend ab. Der UNCC dankt allen Sponsoren und den Gästen für die rauschende Party.

Claudia Furmanski