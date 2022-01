Wismar

Nach einer kurzen Umbauphase öffnet der Netto-Marken-Discount in Wendorf (Rudolf-Breitscheid-Straße 98b) am 25. Januar wieder seine Türen. Dann ist der Discounter innerhalb einer Woche komplett auf den Kopf gestellt und modernisiert worden. Auf rund 770 Quadratmetern können sich die Kunden am Dienstag wieder auf mehr als 5000 Artikel „mit Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität freuen“, wirbt Netto-Sprecherin Christina Stylianou. Mehr als 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst sollen nach ihren Angaben in den Regalen zu finden sein. Auf der Außenfläche stehen den Kunden 62 Parkplätze zur Verfügung.

Netto setzt nicht nur auf Nachhaltigkeit, sondern auch auf Solidarität. So sollen an den Kassen und Pfandautomaten wichtige soziale Projekte unterstützt werden, führt sie weiter aus. „Bis zum 29. Januar ermöglich Netto-Marken-Discount seinen Kunden bundesweit, sich für Kinder und Jugendliche einzusetzen“, so Christina Stylianou. Alle Kassen- und Pfandbonspenden kommen der gemeinnützigen Stiftung „Deutschland rundet auf“ und dem Förderprojekt „Digitale Helden“ – eine Initiative gegen Cybermobbing an Schulen – zugute.

Netto-Marken-Discount – auch als roter Netto bekannt – gehört mit mehr als 4260 Filialen, rund 84 000 Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. In Nordwestmecklenburg gibt es insgesamt sieben Filialen.

Von Jana Franke