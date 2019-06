Gagzow

Die Schweißperlen rinnen von der Stirn, die Oberarme zwicken, der Bauch hat spürbar einiges geleistet. Die erste Runde im Fitnessparcours von Gagzow ist geschafft.

In dem kleinen Dorf zwischen Wismar-Müggenburg und Krusenhagen hat Udo Fietz ein neues Sportangebot unter freiem Himmel geschaffen. Zwischen Kornfeld und Wohnhaus können sich Freizeitsportler austoben. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, spielt keine Rolle. „Egal ob du fit werden, fit bleiben oder für einen Hindernislauf trainieren willst“, sagt Udo Fietz.

Zur Galerie Sportler und Nichtsportler können im neuen Fitnessparcours in Gagzow bei Wismar trainieren.

Der 49-Jährige ist von Beruf Tischler. 2012 ist der Radfahrer und Volleyballer unter die Läufer gegangen. Beim Campuslauf 2012 Wismar fehlte für die Staffel der dritte Läufer. Udo sprang ein. Inzwischen läuft er Marathon und Ultramarathon, wie den Hexenritt im Harz über 110 Kilometer in 18 Stunden und 13 Minuten.

Holger Voss zieht einen schweren Treckerreifen. Quelle: Heiko Hoffmann

Aber: „Nur laufen macht steif“, sagt der Gagzower. Klimmzüge, ein paar Gewichte und Gymnastik zu Hause schaffen etwas Ausgleich. Wirklich cool ist das nicht. Die zündende Idee für Outdoor-Fitness auf dem früheren Bauernhof kam im letzten November beim Schauen der RTL-Show „Ninja Warrior“, wo Athleten im TV-Hindernisparcours um den Titel kämpfen.

Udo Fietz sprühte vor Tatendrang. Die ersten Hindernisse waren schnell geschaffen. „Wenn man zwei, drei Stunden läuft, fallen einem immer weitere Ideen ein.“ Mit seiner Frau Wibke hat er eine Mitstreiterin gefunden.

Inzwischen gibt es etwa 15 Hindernisse, die für verschiedene Übungen und Muskelgruppen genutzt werden können. Mal ist Geschicklichkeit gefragt, mal Kraft, mal Mut. Fietz: „Jeder, wie er möchte und kann, egal wie fit du bist und werden willst.“

Die Sportgeräte passen zum Naturparcours. Udo Fietz hat Holzstämme aus dem Wald seines Schwiegervaters geholt. Darauf wird zum Beispiel balanciert. Oder mit kleineren Holzstämmen wird Kraft trainiert. Beliebt sind Holzpaletten. Auf ihnen geht es senkrecht am Baum hoch. An Ideen mangelt es nicht. Wie der Würfel zum Klettern, den er aus Paletten selbst entworfen und gefertigt hat. Jede Menge Spaß kommt auf, wenn es um das Ziehen eines schweren Treckerreifens geht.

Ingo Pontow klettert auf Paletten nach oben. Quelle: Heiko Hoffmann

Sportfreund Ingo Pontow ist begeistert: „Mir gefällt, dass unterschiedliche Muskelgruppen trainiert werden können.“ Der Spaß kommt nicht zu kurz. Wie auch beim Hangeln zwischen zwei Bäumen oder beim Schwingen am Tarzanseil.

Inzwischen hat Udo Fietz sein „ Outdoor Fitness“ an der Dorfstraße 2 als Gewerbe angemeldet. Eine Trainingseinheit bis zu drei Stunden kostet fünf Euro, eine 10er-Karte (elf Mal trainieren) kostet 50 Euro. In der Woche kann ab 16 Uhr trainiert werden, am Wochenende ganztags. Absprachen sind möglich unter Tel. 0151-22263810, weitere Infos unter outdoor-fitness-gagzow.jimdosite.com.

Wer vorbeikommt, wird von Udo Fietz eingewiesen. Er selbst bewältigt seine Hindernisse immer besser. Als Ausgleich zum Job bei der Tischlerei Satow oder von seinen Läufen. Sein nächstes großes Ziel? „Ein 24-Stunden-Lauf“, sagt der Gagzower. Wann und wo, steht noch nicht fest. Nur so viel: Über eine gute Fitness geht nichts.

Heiko Hoffmann