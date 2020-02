Neu im Museum: Jazz-Konzerte im Wismarer Schabbell

Wismar

„In Wismar gab es ja mal einen Jazz-Club“, erzählt Jürgen Czisch vom Wismarer Musikverlag „wismART“ davon, was Jazz-Fans aus der Stadt ihm berichtet haben. Nun holt er den Jazz nach Wismar. Temporär und dreimal in diesem Jahr verwandelt sich dann das stadtgeschichtliche Museum Schabbell in einen Jazz-Club.

Klatschend Ort fürs Konzert gefunden

Jürgen Czisch erzählt, wie er klatschend zu diesem ungewöhnlichen Konzertort kam. Er war mit seinem Bruder als Besucher im Museum. Als Musiker beziehungsweise Akustiker haben die beiden eine gemeinsame Angewohnheit: Sie klatschen in spannend erscheinenden Räumen.

„So kann man die Akustik beurteilen“, erklärt Czisch. Und im Dachgeschoss des Museums waren sie begeistert. Das viele Holz im Raum sorgt für einen guten Klang. „Was für ein toller Raum für Konzerte“, fasst Czisch zusammen. Er hat beispielsweise auch schon den Ringlokschuppen am Wismarer Bahnhof zum Konzertsaal verwandelt.

Mehrfache Premiere im Schabbell

Nun kommt der Jazz ins Museum, das Museumsteam war begeistert von der Idee. Die Premiere der Reihe „Jazz im Schabbell“ am 13. März wird eine mehrfache Premiere. Das Klaus Spencker Trio spielt erstmals in der Hansestadt und startet hier mit der Konzertreise durch Deutschland. „Ich werde versuchen, das immer so hinzubekommen“, lacht Jürgen Czisch.

Vom Trio schwärmt er. Denn die Musiker spielen ruhige Stücke genauso wie solche, die schneller sind und gute Laune verbreiten. Und dann die „fetzigen Nummern“, so Czisch, mit Gitarrenverstärker und der Erinnerung an Neil Youngs „Dead Man“-Sound.

Musik mit Atmosphäre

„Das ist Musik mit Atmosphäre“, erzählt er. Also passend zum historischen Dachgeschoss des Museums mit seinen Holzbalken und dem Holzfußboden. „Jazzgitarrist Klaus Spencker bricht nicht mit der Tradition des Jazz“, erklärt der Fachmann weiter.

Der Jazz ist nicht zu modern, sondern lässt immer noch seine Wurzeln und Ursprünge erkennen. „Die Stücke sind zum Teil wie Filmmusik, da entstehen Bilder im Kopf!“, beschreibt Jürgen Czisch die Instrumentalstücke.

Namhafte Musiker

Bandleader und Gitarrist Klaus Spencker hat in Hannover und den USA studiert, im „Berklee College of Music“ ( Boston) als wohl bekannteste Hochschule für Jazzmusik weltweit hat er mehrere Abschlüsse. „Nun ist er unter anderem selbst Dozent in Hildesheim“, erzählt Jürgen Czisch. Kritiker bringen ihn und sein Können in Verbindung mit Gitarrenlegenden wie Neil Young und John Abercrombie.

Kontrabassist Peter Schwebs hat in Deutschland studiert und lange in New York City gelebt und Musik gemacht. „Das ist die Stadt, die nach wie vor die meisten Jazzmusiker anzieht“, so Jürgen Czisch. Schlagzeuger Bertram Lehmann ist gleich in den USA geblieben und unterrichtet nun am Berklee College of Music. Zur Tournee fliegt er nach Deutschland.

Kartenvorverkauf hat begonnen

Der Kartenvorverkauf für das Konzert hat bereits begonnen, die Plätze sind durch den Raum begrenzt. „Es wird Sitzplätze, Stehtische und eine Bar geben“, wirbt Jürgen Czisch. Der Raum habe die ideale Größe als Jazz-Club zum gemeinsamen Genießen. „Und um auch den Musikern näherzukommen“, so Jürgen Czisch.

Karten gibt es für 22 Euro direkt im Schabbell, bei der Buchhandlung „Peplau“, in der Touristinformation Wismar und im Servicecenter der OSTSEE-ZEITUNG in der Mecklenburger Straße 28. Das Konzert am 13. März beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Und auch der zweite Termin für „Jazz im Schabbell“ steht schon fest: Am 5. Juni wird der Gesang im Vordergrund stehen, als Open Air im Museumshof.

Über den Wismarer Musikproduzenten Jürgen Czisch

Von Nicole Hollatz