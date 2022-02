Wismar

„Und das ist der Neue?“ – „Ein hübscher Kerl!“ So wird der lettische Austauschpolizist Eddi Jansons in der Soko-Folge „Ein bürokratischer Tod“ von seinen Kollegen begrüßt. Den Krimifall löst der energiegeladene Polizist mit dem Akzent mit einer Nebenbemerkung. Seit zwei Folgen ermittelt Eddi Jansons alias der lettische Schauspieler Gustavs Edvards Gailus (28), er kam für Stine Bergdahl ins Wismarer Soko-Team. Die dänische Schauspielerin Sidsel Hindhede verkündete nach vier Jahren und 75 Folgen ihren Serien-Ausstieg. Gustavs Edwards Gailus erzählt von den Dreharbeiten, wie er den Akzent übte und seiner Rolle.

Vorletzten Mittwoch hatten Sie mit der Folge „Ein bürokratischer Tod“ Ihre Soko-Wismar-Premiere, am Mittwoch kam „Zu Spät“. Wie waren die Reaktionen?

Ich hatte meiner Familie und meinen Freunden vorher Bescheid gesagt, alle haben mit geguckt. Und sie fanden, dass ich sehr sympathisch rüber kam. Sie finden den Eddi, meinen Charakter, den ich spiele, sehr bereichernd für die Gruppe. Ich war aber selbst durch meinen Umzugsstress gerade so eingespannt, dass ich gar nicht alles mitbekommen habe. Aber mein Soko-Kollege Dominic Boeer hat mich lieberweise beim Umzug unterstützt. Er meinte auch, dass er ganz viele positive Rückmeldungen zu Eddi bekommen hat.

Erzählen Sie von den Dreharbeiten in Wismar – kannten Sie Wismar und die beliebte Vorabendserie vorher schon?

Die Serie kannte ich schon. Die Soko Wismar läuft ja schon ewig und ist der Klassiker unter den Soko-Serien. Die Stadt an sich kannte ich leider noch nicht, ich habe sie erst durch die Dreharbeiten kennen gelernt und mich gleich verliebt! Die Atmosphäre ist sehr reizvoll. Ende August und Anfang September war ich erstmals für die Außendrehs für zehn Tage in Wismar, dann Ende Oktober für zwei Wochen. Zwischendurch hatte ich immer mal Zeit, mir ein Fahrrad zu mieten und die Region zu erkunden. Wir haben ja auch auf der Insel Poel gedreht. Das ist eine sehr sehr schöne Umgebung und eine tolle Stadt, gerade mit dem Hafen und der Frischen Grube. Anfang April bin ich wieder zu Dreharbeiten in der Stadt.

Wie ist das Team, kannten sie die Menschen vor und hinter der Kamera schon vorher?

Ich kannte noch niemanden aus dem Team, aber habe Udo Kroschwald und Dominic Boeer natürlich schon öfter im Fernsehen gesehen. Mit Stella Hinrichs drehe ich am meisten, das ist ja meine Duopartnerin in der Serie. Die Arbeit macht riesigen Spaß. Alle Kolleginnen und Kollegen in der Produktion sind sehr herzlich, der Umgang mit allen ist sehr angenehm und schön!

Sie spielen den lettischen Austauschpolizisten Eddi Jansons – was ist das für ein Typ? Sie sprechen die ganze Zeit mit Akzent – ist das schwer?

Der Eddi ist ein sehr junger, naiver aber sehr motivierter Mann aus Lettland, der größtenteils bei seiner Mutter und den Schwestern in der Nähe von Riga groß geworden ist. Er ist auf jeden Fall sehr energiegeladen. Wie so ein junger Welpe, der jetzt sehr viel entdecken möchte und noch Erfahrungen sammeln muss. Aber das Soko-Team hat ihn sehr herzlich aufgenommen. In Jan Reuter sieht er tatsächlich eine Art Vaterfigur. Eddi angelt auch gerne, vielleicht kommen ja mal Folgen, wo die beiden zusammen angeln gehen in Wismar. Eddi besitzt aber eine gute Menschenkenntnis, er kann zwischenmenschliche Verbindungen gut wahrnehmen und kann so seinen Teil zur Polizeiarbeit beitragen.

Den Akzent habe ich trainiert. Meine Eltern kommen aus Lettland, 1991 haben sie in Hannover weiter studiert. Ich bin 1993 in Hannover zur Welt gekommen, ich habe die lettische Staatsbürgerschaft. Durch meine Eltern sehe ich mich aber als EU-Bürger. Meine Eltern haben einen deutlich stärkeren Akzent, den musste ich mir antrainieren. Ich habe mir zum Beispiel Sprachnachrichten von meinen Eltern angehört und habe versucht, den Akzent nach und nach zu imitieren. Innerhalb von zwei Monaten habe ich täglich geübt für die Castingrunden.

Und es hat ja geklappt. 2020 haben Sie erst Ihre Schauspielausbildung an der Hamburger Theaterakademie erfolgreich abgeschlossen, dann gleich die Zusage für so eine große Vorabendfernsehserie. Wie schafft man das?

Ich hatte das Glück, nach dem Studium gleich in eine gute Agentur zu kommen. Ich konnte in einer Folge der ARD-Serie „Morden im Norden“ mitspielen. Als dann die Zusage für die Soko Wismar kam, war ich sehr begeistert. Das ist ein sehr großes Glück für mich, so schnell diesen Weg gehen zu dürfen. Nach dem Studium habe ich im Kieler Theater gespielt. Ich bin jetzt noch als Gastschauspieler dort. Bei „Kabale und Liebe“ spiele ich den Ferdinand. Beim Liederabend „Max und Moritz“ mache ich Musik.

Fernsehen oder Theaterbühne – was reizt mehr?

Das kann man kaum vergleichen. Beim Theater ist man in diesem Moment, jeder Fehler kann zu einer spannenden Situation führen. Das Spiel vor der Kamera muss viel feiner sein. Es ist sehr reizvoll, beide Welten kennen lernen zu dürfen und darin aufzugehen.

Sie machen ja unter anderem Musik in einer eigenen Band, sie spielen Gitarre, Bass, Klavier, Saxofon und andere Instrumente, Sie singen in Ihrer Band – wird es da mal was bei Soko zu hören geben? Und wie wird man zum Multi-Instrumentalisten?

Ich hoffe, dass Eddi mal seine versteckten Talente zeigen kann. Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie, meine Eltern sind beide Pianisten, mein Vater war zeitweise Dirigent. Durch meine Eltern hatte ich angefangen, Klavier zu lernen. Aber ich wollte andere Musik machen, eher mit E-Gitarre und Rock-Pop. Dadurch, dass im Theater in den Corona-Jahren weniger los war, hatte ich auch wieder mehr Zeit für die Band und für die Musik als Ventil. Für die Band suchen wir gerade einen neuen Namen.

Von Nicole Hollatz