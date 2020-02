Neu in Wismar: Firma produziert Wirkstoff gegen Krebs und Rheuma

Wismar

Von Teterow nach Wismar: Die Varicula Biotec GmbH hat am Wismarer Hafen einen teuren Hochsicherheitstrakt bauen lassen – einen sogenannten Reinraum. Der ist abgeriegelt und darf nur mit Schutzkleidung betreten werden. Im sterilen Labor wird an einem medizinischen Wirkstoff weitergearbeitet, der so schnell wie möglich auf den Markt kommen soll.

Laut Geschäftsführer Franz Helbig kann das Präparat das Immunsystem eines Patienten positiv beeinflussen und modulieren und Entzündungen bekämpfen. So könnte der Wirkstoff bei schweren Erkrankungen wie Krebs, Rheuma oder gefährlichen Virusinfektionen eingesetzt werden. Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist an dem Unternehmen beteiligt, es unterstützt mit Risikokapital die mittelständische Beteiligungsgesellschaft.

Einige Mediziner wenden den Wirkstoff bereits an

Einige ausgewählte Ärzte wenden diesen Wirkstoff bereits seit Langem an, zum Beispiel Marion Groth aus Ahrenshagen (Kreis Vorpommern-Rügen). Die Diplom-Medizinerin nutzt ihn seit vielen Jahren und ist von dessen Wirkung überzeugt. „Ich kann etliche Fälle belegen, in denen der Wirkstoff geholfen hat“, betont sie.

Während einer Präsentation vor Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) zählt sie einige positive Fallbeispiele auf: bei Brandverletzungen, Tumoren in der Mundschleimhaut und Bauchspeicheldrüsenentzündungen. Auch Patienten, die sich einer Chemotherapie unterziehen müssen, gehe es besser als jenen, die den Wirkstoff BK-RiV dabei nicht erhalten. Der Wirkstoff dämme Entzündungen ein, so Marion Groth.

Geschäftsführer Franz Helbig fasst die positiven Effekte kurz so zusammen: „Wenn das Immunsystem funktioniert, lässt sich jede Krankheit mit dem eigenen Immunsystem bekämpfen.“

Mietvertrag für alte Produktionsstätte ausgelaufen

Bereits 2016 hat die Firma die Erlaubnis zur Produktion des Wirkstoffes BK-RiV erhalten. Damals hat sie ihren Sitz in Teterow ( Landkreis Rostock) gehabt. Doch der Mietvertrag ist ausgelaufen und plötzlich war die Produktionsstätte, der Reinraum, weg. „Das Gebäude wurde an einen großen Pharmakonzern verkauft. Wir mussten 2017 dort raus und einen neuen Standort suchen“, berichtet der Geschäftsführer. Dank eines Kredits sei nun ein firmeneigener Reinraum in Wismar gebaut worden. Der ist etwas kleiner als in Teterow, aber „entspricht ganz unseren Bedürfnissen“, ergänzt Franz Helbig. Die Verlagerung des Firmenstandortes habe nicht nur viel Geld gekostet, sondern auch zwei Jahre Entwicklung.

Ein neues Medikament in Kliniken, Praxen und Apotheken zu bekommen, ist ohnehin schon ein langer Weg und extrem teuer. Jahrelang wird geforscht und immer wieder getestet. Erst wenn der Wirkstoff auf dem Markt ist, verdienen die Entwickler daran. Gut für die Varicula Biotec GmbH ist: Sie hat bei ihren Forschungen ein Nahrungsergänzungsmittel entwickelt, mit dem sie bereits jetzt Geld verdient.

Neue Therapieansätze in Form von Arzneimitteln

Im April 2020 soll in Wismar mit der Produktion des BK-RiV – Wirkstoffes (die Abkürzung steht für den Fachbegriff „Biokomplex Reaktionsmuster in Vertebratenzellen) angefangen werden. Die Zulassung des Medikaments ist für Juni vorgesehen. Die Pläne unterstützen mehrere Gesellschafter, das Land stellt Geld über die Mittelstandsgesellschaft bereit. „Mit rund 25 Millionen Euro fördern wir Start-ups und innovative Unternehmen. Hier in Wismar werden Forschung und Entwicklung gut miteinander kombiniert und neue Therapieansätze in Form von Arzneimitteln getestet, auch die Krebsforschung wird vorangetrieben, das unterstützen wir gerne“, sagt Gesundheitsminister Harry Glawe. Ziel sei es, dass Mecklenburg-Vorpommern als Standort für Medizin-Produkte immer weiter an Bedeutung gewinne.

Wirkstoff gibt es seit vielen Jahren

Bereits in den 1980er Jahren ist der Wirkstoff BK-RiV bei der Tierseuchenforschung auf der Insel Riems bei Greifswald festgestellt worden. Es zeigt, wie Zellen unter Stress ihre Form verändern – und wie sich in den Zellen winzigste RiV-Partikel bilden. Auf die – millionenfach kleiner als ein Millimeter – haben es die Forscher abgesehen. Sie bestehen aus Eiweißen, die aus den Zellen isoliert und zur Heilung eingesetzt werden.

In Laufe der Zeit sind viele Tests und Tierversuche durchgeführt worden, die therapeutische Effekte bei Virus- und Krebserkrankungen gezeigt haben. Wissenschaftliche Kooperationen gibt es mit den Universitäten Greifswald und Lübeck.

Die Anwendung bei Patienten ist erlaubt. Seit Anfang der 1990er Jahre setzen einige Ärzte den Wirkstoff ein. Das durften sie auch ohne Arzneimittelzulassung im Rahmen der sogenannten Therapiefreiheit. Demnach steht Ärzten die freie Wahl der Behandlungsmethode zu, wenn der Patient sein Einverständnis dazu erklärt. Seit 2011 ist die Anwendung nur noch mit dem genehmigten Wirkstoff erlaubt.

Ärzte müssen Herstellung überwachen

Etwa 20 Ärzte nutzen den Wirkstoff. Sie mussten in der Vergangenheit zur Firma kommen, sagen wofür sie ihn brauchen und dann die Herstellung überwachen. „Zurzeit verwenden wir noch die alte Produktion, weil wir drei Jahre lang nichts herstellen konnten“, berichtet Geschäftsführer Helbig.

