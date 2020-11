Wismar

Der Neubau an der Spitze des Alten Hafens ist fertig, jetzt wird an der Inneneinrichtung gearbeitet. Am 19. Dezember sollte die feierliche Einweihung stattfinden. „Ich befürchte aber, dass es wegen Corona eine kleine Feier mit 40, 50 Leuten nicht gehen wird“, so Michael Winkler von der Berliner Investorengruppe.

Für den Moment ist eine wichtige Etappe geschafft. Winkler: „Wir sind fertig. Wir haben die Wohnungen an die Eigentümer übergeben.“ Alle 39 Ferienwohnungen zwischen 49 und 97 Quadratmetern sind verkauft. Die Preisspanne reicht von 178 000 bis rund 500 000 Euro.

Wegen Corona keine Vermietungen

Die Eigentümer müssen jetzt noch die Wohnungen in Eigenregie einrichten. Viele hätten dafür ein Unternehmen beauftragt. Wegen Corona kann derzeit ohnehin nicht vermietet werden. „Vorgesehen ist das für Ende Dezember, wenn man denn kann“, so Winkler.

Aktuell gelten die Beschränkungen bis Ende November. Wie es für Hotels und Ferienwohnungen dann weitergeht, ist ungewiss. Allgemein überwiegt die Skepsis. Dabei lockt zu Weihnachten und zu Silvester ein einträgliches Geschäft.

Fünf Geschäfte an der Hafenspitze

Im Erdgeschoss an der Längsseite zum Alten Hafen sind in diesen Tagen Handwerker beschäftigt. Die fünf Gewerbeeinheiten sind zwischen 60 und 88 Quadratmeter groß. „Die Läden sind alle weg“, freut sich Michael Winkler. Am Donnerstag ist Arno Gründel bei herrlichem Sonnenschein mit dem Innenausbau für die Boltenhagener Appartement & Immobilien Service GmbH beschäftigt.

Die Firma Schlattmeier aus Rödinghausen ( Nordrhein-Westfalen) hat ihre Arbeiten so gut wie abgeschlossen. Bisher hatte das Unternehmen aus Boltenhagen ihre Rezeption im benachbarten Ohlerich-Speicher. Jetzt hat sie eine Ladeneinheit an der Hafenspitze erworben.

Arno Gründel ist mit Tischlerarbeiten für die Boltenhagener Appartement & Immobilien Service GmbH beschäftigt, die eine Ladeneinheit an der Hafenspitze erworben hat. Quelle: Heiko Hoffmann

Modisches wird es demnächst bei S. Oliver zu kaufen geben, Schuhe von Rieker in einem weiteren Geschäft. Für den Hunger zwischendurch öffnet ein Café samt Bäckerei. Von einer großen Kette werde es nicht betreiben, sondern von einem Wismarer, erzählt Winkler und plaudert auch über den fünften Anbieter, der sich auf Fisch spezialisieren wolle: „So wie mir das beschrieben wurde, geht es in die Richtung der kleine Gosch, ein bisschen feiner eben. Fischbrötchen gibt es ja am Hafen vorne am Kutter.“ Ein Eigentümer habe den Laden gekauft und vermietet ihn an einen Wismarer. Öffnen werden die Läden voraussichtlich zum Saisonbeginn im nächsten Jahr.

87 Ferienwohnungen in 2 Häusern Investor des sanierten Ohlerich-Speichers und des Neubaus an der Hafenspitze ist die Ai Speicher GmbH & Co KG. Gesellschafter des Unternehmens sind die Ikos GmbH und die Penta Baltic GmbH, beide aus Berlin. Rund 15 Millionen Euro werden in den Neubau mit 39 Ferienwohnungen, Läden, Restaurant sowie Spa- und Wellnessbereich investiert. In den Ohlerich-Speicher sind rund zehn Millionen Euro geflossen. Dort gibt es 48 Ferienappartements sowie ein Restaurant im Erdgeschoss.

Restaurant noch nicht vergeben

Doch nicht alles ist eitel Sonnenschein für die Investoren. Das Restaurant auf 350 Quadratmetern an der Spitze des Alten Hafens mit weiteren Plätzen im Außenbereich ist noch nicht vergeben.

Corona und die damit verbundenen Lockdowns hätten den Verkauf erschwert, weiß Michael Winkler um die nicht leichte Lage in der Branche und ist dennoch guten Mutes: „Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da jemanden finden werden.“ Nach Möglichkeit soll das Restaurant zusammen mit der Skybar auf dem Dach des Viergeschossers betrieben werden. Von oben gibt es einen traumhaften Ausblick auf die Wismarbucht.

Betreiber für Spa-Bereich gesucht

Eine zweite Baustelle ist der Wellness- und Spa-Bereich auf der Seite, die zum Seehafen zeigt. Winkler: „Wir suchen noch einen Betreiber, aber auch da bin ich zuversichtlich.“

Blick vom Dach der Hafenspitze auf die Wismarbucht. Quelle: Heiko Hoffmann

Der Spa-Bereich soll die Attraktivität der Urlauberunterkünfte an der Hafenspitze und im Ohleich-Speicher erhöhen. Die Besitzer der Ferienwohnungen sind daher auch die Eigentümer des Wellness- und Spa-Bereiches. Ein Großteil der 50 Anteile sei veräußert, so Winkler.

Von Heiko Hoffmann