Neuburg

Im November beginnt die Faschingszeit. Viele Neuburger schlüpfen dann in Kostüme, um andere Menschen zum Lachen zu bringen. Kinder und Erwachsene trainieren und studieren Programme ein, um bei mehreren Veranstaltungen im Februar ihre Gäste zu unterhalten.

So passiert es in normalen Zeiten – in der Corona-Pandemie ist alles anders, auch in diesem Jahr. Doch es gibt zumindest einen kleinen Faschingsfunken: ein Auftritt vor dem Gemeindezentrum. Der ist nicht zum offiziellen Karnevalsstart am 11. November, aber die Zahl Elf spielt auch eine Rolle. Um 11.11 Uhr hält am 13. November das Prinzenpaar Anja Kretschmer und Enrico Marten Einzug. Sie werden ihre Kronen und Titel an ihre Nachfolger abgeben. Mandy Höpfner und Knut Malner-Zornow sollen Titel und Pflichten übernehmen. Mitglieder des Elferrates – also des Parlaments im Narrenreich – und einige Funkenmariechen werden dabei sein. Gemeinsam wollen sie Bürgermeister Bernd Hartwig an den Kragen gehen – an seine Krawatte und auch den Schlüssel fürs Gemeindezentrum übernehmen.

Einen ihrer letzten Auftritte hatten die Mitglieder des Neuburger Karneval-Clubs 1960 im März 2020 vor 450 Gästen beim Kinderfasching. Dann kam Corona. Im Februar und März führen die meisten Narren ihre Faschingsveranstaltungen durch – in Neuburg immer vor vielen Besuchern. In dieser Saison fällt das coronabedingt wie in der letzten aus. Denn: „Es besteht immer die Gefahr, dass man doch noch absagen und die Eintrittsgelder zurückzahlen muss“, erklärt Vorstandsmitglied Nancy Gamm. Die ständig wechselnde Inzidenzlagen würden konkrete Planungen nicht möglich machen. „Außerdem wollten wir auf Nummer sicher gehen und kein Corona-Hotspot werden“, ergänzt sie.

Als Trost für die vielen Faschingsfans gibt es deshalb das kleine Spektakel an der frischen Luft am 13. November. Zuschauer sind willkommen, Essen und Getränke wird es aber nicht geben. „Und es wird auch nicht lange dauern, aber wir möchten zeigen, dass wir noch da sind“, betont Nancy Gamm. Dabei soll es einen Vorgeschmack auf die 55. Faschingssaison geben – wann auch immer sie dann durchgeführt werden kann. Der Ort bleibt aber das Gemeindezentrum. Das wird gerade umgebaut.

Von Kerstin Schröder