Neuburg

Es wird weiter gepflanzt: Nachdem Michael Rost bereits am vergangenen Wochenende in Tatow bei Neuburg mit ehrenamtlichen Helfern 1500 neue Bäume in die Erde gebracht hat, geht die Aktion am Sonnabend, dem 21. November, weiter. Denn noch ist nicht alles geschafft. Das liegt daran, dass die vielen Helfer, die sich aus anderen Bundesländern angekündigt hatten, wegen der Corona-Pandemie nicht anreisen durften.

Handschuhe mitbringen

Ziel ist es, weitere 3500 Bäume zu pflanzen. Der Aktionstag findet von 8 bis 16 Uhr statt und ist vom örtlichen Gesundheitsamt genehmigt worden. Allerdings dürfen nur Landeskinder teilnehmen, sprich Freiwillige aus Mecklenburg-Vorpommern.

Getränke und Verpflegung werden vom Veranstalter gestellt. Wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk sowie (Arbeits-)Handschuhe sollten mitgebracht werden – idealerweise auch ein Spaten. Den genauen Treffpunkt erfahren Interessierte bei Michael Rost telefonisch unter der Nummer 0176 / 22 76 77 68 oder per E-Mail (Michael.Rost@forst.hessen.de).

Von OZ