Neuburg

Lange hatten Angelina, Chantal, Maja, Lilly, Marlon diesen Tag herbeigesehnt. Am vergangenen Wochenende war es dann in der Schule “Am Wallberg“ endlich so weit. Festlich gekleidet und in Begleitung ihrer Familien haben sie ihre Jugendweihe gefeiert.

Der Schulverein „Likedeeler“ hatte diesen Tag zusammen mit dem Jugendweihe-Verein Mecklenburg-Vorpommern vorbereitet. Endlich kein Kind mehr und doch noch nicht so ganz Erwachsen – unter diesem Motto hielt Schulleiter Rainer Steffen die Ansprache an die Jugendlichen und ermunterte sie, ihren eigenen Weg zu finden, um erwachsen zu werden und dabei immer wieder die Hilfe der Eltern, Großeltern und Pädagogen in Anspruch zu nehmen, die ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Zur Feier des Erwachsenwerdens gab es auch Musik: Das Duo „Black ’n White“ trat in der Schule auf. Bei den Liedern zuckte es nicht nur den Jugendlichen in den Beinen, auch den Gästen ging der Rhythmus ins Blut. Gänsehautgefühl gab es bei der Interpretation des Liedes „ Ich wollte nie Erwachsen sein“.

Jeder Jugendteilnehmer erhielt von Martina Fischer einen individuellen Leitspruch mit auf den Weg, der genau auf jeden einzelnen Schüler zugeschnitten zu sein schien.

Christa Krüger