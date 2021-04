Neuburg

Auf die Frage, wer denn schon alles einen Computer zu Hause habe, schnellen die Finger von den beiden Geschwistern Olivia (9) und Alexa (7) und auch von Fiete (8) nach oben. „Meine Schwester und ich teilen uns einen“, sagt Olivia, die zugibt, gern auf der Tastatur zu tippen. „Ich schreibe Papa zum Beispiel E-Mails“, erzählt sie lachend.

Außerdem druckt sie immer die Aufgaben aus, die sie während der Notbetreuung in der Schule ausarbeitet. Fiete schreibt auch Mails. „Ich frage meinen Kumpel dann, ob wir uns treffen wollen. Und manchmal schreibe ich mir selber eine Mail, damit sie auf meinem Tablet ankommt. Das macht Spaß“, meint der Zweitklässler.

Ob Lern-Apps, Fotomappen gestalten oder Bastel-, Spiel- und Kochideen auf Youtube suchen – all das ist nun auch den Hortkindern während ihrer Betreuungszeit in der Neuburger Schule vergönnt. Dank des Engagements von André Kökenhoff – der Papa von Olivia und Alexa – stehen nun drei Computer mit Bildschirm, Tastatur und allem Drum und Dran in einem der drei Horträume. Zur Verfügung gestellt hat sie Christopher Kanski vom Schweriner Unternehmen CK-EDV-Technik. Das ist in Sachen EDV-Beratung für Firmen, Steuer-, Rechtsanwaltsbüros und Arztpraxen im Einsatz. Dadurch kennen sich auch Christopher Kanski und André Kökenhoff. Und Letztgenannter kennt durch seine Töchter die Situation im Hort. „Wir hatten zwar Computer“, berichtet Erzieherin Gabriele Kloth. Doch die seien mit mehr als zehn Jahren auf dem Buckel schon sehr alt gewesen.

Neue Rechner sind erst zwei Jahre alt

Nun wurden sie ausrangiert und durch die anderen Computer ersetzt. „Das sind Leasingrückläufer aus den Firmen, die wir betreuen“, erklärt Christopher Kanski. Erst zwei Jahre sind die Rechner alt. André Kökenhoff hatte ihn einfach angesprochen, ob er die dem Hort sponsern würde. „Wir haben die Festplatten ausgetauscht, und nun können die Kinder die PCs gerne nutzen“, freut er sich für sie.

„Das ist richtig cool“, so das Fazit der Mädchen und Jungen. Als Dankeschön gestalteten sie eine große Leinwand und bereiteten ein Büfett mit selbst gebackenen Muffins und leckerem Obst vor. Aber einfach zocken oder chatten ist nun natürlich nicht drin. „Wir stellen PC-Regeln auf, die die Kinder einhalten müssen. Unter anderem werden wir mit Sanduhren arbeiten“, berichtet Gabriele Kloth, die außerdem betont, dass die Kinder die Computer nur unter Aufsicht benutzen werden.

Kinder vermissen die Schule

Der Hort zählt derzeit 80 gemeldete Kinder, mit dem kommenden Schuljahr werden es sogar 100. Betreut werden jetzt gerade im Lockdown allerdings nur fünf bis zwölf Mädchen und Jungen. „Ich habe keine Angst vor Corona, aber Corona ist blöd“, meint Olivia. Vor allem fehlen ihr die unbeschwerten Treffen mit ihren Freundinnen und die Ausflüge ins Wonnemar. „Und wenn wir zum Friseur wollen, dann müssen wir einen Schnelltest machen. Deshalb hat Mama neulich auf Youtube geguckt, wie sie Alexa und mir die Spitzen schneiden kann“, erzählt sie. Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Die beiden Mädels sind auch zufrieden.

Viele Abstriche müssen die Kinder auch schulisch machen. „Wir konnten unser Schreibschriftheft nicht beenden“, nennt Olivia ein Beispiel. „Und ich kenne nun noch gar nicht alle Buchstaben“, ergänzt Tiana, die die erste Klasse besucht. Alle Schulkinder mussten auch schon in Quarantäne. „Das war total langweilig“, sagt Fiete. Alle sehnen sich wieder die normalen Zeiten herbei. Im Hort hätten sie immer so tolle Sachen gemacht, sagen sie: gesundes Kochen in der Schulküche mit großem Büfett, Basteleien für den Herbstmarkt, um die Hortkasse ein wenig aufzubessern, Geburtstags-, Faschings-, Weihnachts- und Osterfeiern. „Die letzte Feier war leider Halloween“, sagt Gabriele Kloth wehmütig. Aber es kommen wieder bessere Zeiten, davon sind alle überzeugt. Ist nur die Frage nach dem Wann.

Von Jana Franke