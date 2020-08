Neuburg

Es könnte losgehen: Mit Spaten in den Händen warten etwa 40 Kinder ungeduldig auf Neuburgs Bürgermeister Bernd Hartwig. Er ist noch nicht zu sehen – dafür etwas anderes: Ein Bagger rollt übers Kita-Gelände, gräbt Büsche aus und bringt sie weg. Mit der Schaufel will der Fahrer in der Mitte des Areals gleich ein großes Loch graben. Um ihm zu helfen, haben sich die Mädchen und Jungen Mini-Werkzeug mitgebracht, das in ihre kleinen Hände passt.

Dann ist es so weit: Bernd Hartwig ( CDU) ist da. Er freut sich über die kleinen Helfer. Sie haben zuvor schon lange aus den Fenstern geschaut – hinaus auf die Baustelle. Dort soll ein neues Haus entstehen – ein Anbau für ihre Kita. Die erfreut sich großer Beliebtheit. „Es gibt immer mehr Kinder in unserer Gemeinde, der Platz reicht nicht mehr aus“, erklärt der Bürgermeister. Deshalb wird jetzt gebaut. Zusätzliche Räume entstehen. Von denen profitieren vor allem die Kinder. Aber auch die Arbeitsbedingungen für die Erzieherinnen verbessern sich.

Seit Jahren geplant

So soll der Anbau aussehen. Quelle: Kerstin Schröder

Kita-Leiterin Anke Falkenhagen kann es kaum erwarten, den Anbau nutzen zu können. Im Sommer nächsten Jahres soll es so weit sein – wenn die Arbeiten wie geplant vorangehen. Die ersten Arbeiten sind vergeben – vor allem an Firmen aus der Region. „Das Warten hat sich gelohnt“, sagt Anke Falkenhaben. Schon 2017 habe es die erste Zeichnung für das Vorhaben gegeben. Doch ohne Fördermittel konnte die Gemeinde das Projekt nicht in Angriff nehmen. Die sind jetzt da: 813 000 Euro beträgt die finanzielle Unterstützung – das ist die Hälfte der Gesamtkosten von 1,6 Millionen Euro.

Neue Einbahnstraße

Damit die Knirpse im neuen Haus gut aus den Fenstern schauen können, haben die Planer die noch einmal ein Stück nach unten versetzt. Außerdem entstehen auf dem Grundstück, das sich direkt an der Hauptstraße befindet, Parkplätze und eine Einbahnstraße. Die können die Eltern nutzen, um ihre Kinder zur Kita zu bringen. „Der neue Weg wird parallel zur Straße verlaufen“, erklärt der Bürgermeister. Zurzeit bestehe keine Möglichkeit, mit dem Auto vorzufahren – oder in die Nähe. Zwar gibt es auf der anderen Straßenseite Parkplätze, doch das sind nur wenige und darum meist belegt.

Baum musste weichen

Trotz der guten Nachrichten – ein wenig traurig sind die Kinder und Erzieherinnen dennoch: Denn ihr geliebter Kletterbaum muss für den Anbau weichen. Seine dicken Ästen, die sich auch über den Boden gewunden hatten, wurden gerne zum Aufsteigen genutzt. Deshalb ist auch die ein oder andere Träne vergossen worden, als der Baum am Vortag des ersten Spatenstiches gefällt wurde. Ganz verzichten müssen die Kids auf die Äste aber nicht. „Einige werden aufgehoben und auf den Hof gebracht“, berichtet der Bürgermeister. Gemeinsam mit den Mädchen und Jungen hat er die Arbeiten am Donnerstag gestartet. Dabei haben sie ein Lied gesungen: „Wer will fleißige Handwerker sehen – der muss nur nach Neuburg gehen. Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein.“

Jaana, Hannes, Cataleya und Carlo bei den Ästen ihres gefällten Lieblingsbaumes Quelle: Kerstin Schröder

Danach nutzen Jaana, Hannes, Cataleya und Carlo die Chance, noch einmal auf den Ästen ihres gefällten Lieblingsbaumes zu sitzen. Von dort sehen sie, wie sich der Bagger immer tiefer ins Erdreich vorarbeitet. Auch Anke Falkenhagen schaut zu. Sie ist seit 1982 Erzieherin und leitet die Kita seit 2012. „Mittlerweile sind meine ersten Kinder selber Eltern und bringen ihren Töchter und Söhne hierher“, freut sie sich.

16 Erzieherinnen kümmern sich derzeit um 172 Kinder – in Krippe, Kita und Hort. Im Oktober wird das Team mit einer weiteren Mitarbeiterin verstärkt. Warum die Einrichtung, die den Namen „Sonnenschein“ trägt, so beliebt ist, lässt sich mit einem Blick auf den Hinterhof erklären. Hinter dem Hauptgebäude befindet sich großer Spielplatz mit einem direkten Zugang zum angrenzenden Wald, der für viele Spaziergänge und Spiele genutzt wird. Außerdem gibt es viele grüne Ecken zum Toben. Kindgerechte Tische und Bänke laden zum Frühstücken, Malen und Basteln im Freien ein.

Von Kerstin Schröder