Neuburg: So wird das Gemeindezentrum zum Treffpunkt mit Supermarkt

Neuburg

Anna Lau ist 100 Jahre alt. Und sie hat einen großen Wunsch: „Sie möchte in ihrem Heimatort Neuburg noch mal einkaufen gehen. „In unserem neuen Lebensmittelmarkt“, erzählt Carola Köpnick. Sie hat mit Anna Lau im vergangenen Sommer den runden Geburtstag gefeiert. Ende Juni ist es wieder soweit, dann wird die rüstige Neuburgerin 101. „Ganz so schnell schaffen wir es leider nicht, ihren Wunsch zu erfüllen“, bedauert Bürgermeister Bernd Hartwig (CDU). Aber lange müsste Anna Lau dann nicht mehr warten. Schon Ende August soll der neue Supermarkt öffnen – mit Namen Ostseekaufmann Neuburg.

Anna Lau bei ihrem 100. Geburtstag im vergangenen Jahr Quelle: privat

Haus aus den 1970er Jahren

Die zweite Filiale des Blowatzer Kaufmanns Marco Woydt entsteht im Gemeindezentrum. Dort haben die Neuburger schon oft und ausgiebig gefeiert – zum Beispiel Fasching mit den Kindern, Hochzeiten, Geburtstage und viele Seniorenfeste. Auch die Jugendlichen der Gemeinde haben hier einige Zimmer, in denen sie sich treffen und gemeinsam Zeit verbringen können. Künftig werden die Räume komfortabler und an neuer Stelle sein. Denn das Haus, das Ende der 1970er Jahre entstanden ist, wird in den kommenden Monaten umgebaut. Möglich machen das Fördermittel aus dem ILERL-Programm, mit dem ländliche Entwicklung unterstützt wird – so wie jetzt in Neuburg.

Gute Infrastruktur vorhanden

Der Ort hat eine Schule, eine Arztpraxis, eine Kita, einen Frisör und einen Friedhof. Fehlt nur noch ein Supermarkt. Den hat es lange Zeit gegeben – bis die Besitzerin vor einigen Jahren in den Ruhestand gegangen ist. „Für bekannte Marken ist Neuburg zu klein, für sie rechnet sich nur ein Einzugsgebiet mit Tausenden Kunden“, berichtet der Bürgermeister. Die kann die Gemeinde nicht bieten, denn sie liegt genau in der Mitte zwischen den Städten Wismar und Neubukow. Die sind jeweils 13 Kilometer entfernt. Klingt im ersten Moment nicht viel, doch vor allem für die älteren Neuburger ist die Strecke zu den dortigen Supermärkten zu lang.

Etliche nutzen deshalb ein Einkaufsmobil, das den Ort mit anfährt. „Aber Menschen mit Rollstuhl oder Rollator kommen dort nicht hinein“, erzählt Bernd Hartwig. Deshalb ist er glücklich, dass bald ein kleiner Lebensmittelmarkt kommt. Der verbessere die Wohnqualität deutlich und die locke dann hoffentlich künftig auch jüngere Leute in die Gemeinde.

Umbau und Umzug

Blick in den Veranstaltungssaal Quelle: Kerstin Schröder

Mit der Corona-Pandemie ist es im Haus still geworden. Seit Monaten sind die vielen vorhandenen Tische und Stühle im Veranstaltungssaal ungenutzt. In dem soll auch künftig wieder gefeiert werden. Eine moderne Küche macht die Versorgung der Gäste dann noch besser. Die Küche können auch der Jugendklub nutzen und der Anbieter des Schulessens. „Bisher wird das Essen für unsere Schulkinder in Neukloster zubereitet, künftig wird das hier passieren“, kündigt der Bürgermeister an. Er hofft, dass die Bauarbeiter schnell Hand anlegen können. Die Voraussetzungen sind jedenfalls erfüllt: Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss (SPD) hat nicht nur den Fördermittel-Bescheid vorbeigebracht, sondern auch gleich die Baugenehmigung. „Und wir haben die Ausschreibung bereits vorbereitet, damit sind wir startklar“, freut sich Bernd Hartwig. Er lobt die gute Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung und den anderen Behörden – gemeinsam hätten sie das Projekt auf den Weg gebracht.

Freude bei Bürgermeister Bernd Hartwig (CDU), nachdem Landrätin Kerstin Weiss (SPD) die Fördermittel und den Bauantrag überbracht hat. Quelle: Kerstin Schröder

Mit dem Umbau entstehen zudem ein Büro sowie ein zweiter Fluchtausgang. An der Außenfassade ändert sich nichts.

Ausstattung wird gefördert

Das Umbau-Projekt kostet insgesamt 342 100 Euro – 90 Prozent davon werden gefördert. Hinzu kommen weitere 93 000 Euro aus einem anderen Fördertopf, die Ostseekaufmann Marco Woydt direkt bekommt, um seine Filiale in Neuburg einzurichten. Er kann im Gemeindezentrum insgesamt 187 Quadratmeter nutzen, 112 sind für die Verkaufsfläche vorgesehen. Seine erste Filiale hat er im Mai 2018 zusammen mit seiner Lebensgefährtin Andrea Behling im Nachbarort Blowatz eröffnet – auf 70 Quadratmetern im Erdgeschoss des dortigen Mehrgenerationenhauses. Nun expandieren sie in ein weiteres Gemeindeobjekt. Dass viele ländliche Kommunen solche Anlaufstellen schaffen oder bereits haben, bestätigt die Landrätin. „Es sind wichtige Treffpunkte für die Anwohner.“ Und wie Bernd Hartwig betont, hätten sich auch die Neuburger ein solches Haus sehnlichst gewünscht. Er hofft, dass er Anna Lau bei der Eröffnung des Ladens sieht. Sie wird dann wahrscheinlich die älteste Kundin sein.

Geplant ist der Shop auf der Seite zur Schule hin – wo sonst der Elferrat des Faschingsclubs bei seinen Feiern sitzt. Dass der Platz künftig wegfällt, macht den Narren nichts aus. Auch sie freuen sich auf das neue Angebot und wollen künftig eine Hochbühne bei ihren Festen nutzen.

Von Kerstin Schröder