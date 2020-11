Neuburg bei Wismar: Hier wächst der Wald der Zukunft

Tatow

„Ihr stecht den Spaten drei-, viermal in die Erde, um ein Loch auszuheben. Beim letzten Mal drückt ihr den Spaten nur zur Seite und legt dahinter die Wurzeln des Baumes rein. Damit sie nicht entenfüßig in der Erde verbleiben, was zu einem erschwerten Anwachsen führt, wird das Bäumchen beim Antreten noch etwas nach oben gezogen, so dass die Wurzeln nach unten zeigen. Dann fest antreten und auf zum nächsten.“

17 Helfer bei großer Pflanzaktion für Privatwald

Am vergangenen Wochenende fand eine große Pflanzaktion im Privatwald von Michael Rost bei Tatow in der Gemeinde Neuburg statt. Über soziale Medien und die Presse hatte er um Hilfe gebeten und 17 Freiwillige, darunter fünf Kinder und Jugendliche, kamen. Sie alle sind überzeugt von dem Konzept des Diplom-Forstwirtingenieurs aus Schwerin: „Wenn Sie sich eine Bohrmaschine ausleihen, dann geben Sie sie auch nicht kaputt wieder zurück. Im Gegenteil, Sie versuchen sie noch etwas aufzumotzen, durch Ölen zum Beispiel. Das Gleiche können unsere Nachfahren auch von unserem Wald erwarten“, erklärt Rost.

Anzeige

Zur Galerie So halfen die Freiwilligen Forstwirt Michael Rost bei seiner Aufforstaktion.

Baumarten sollen sich bei wärmerem Klima bewähren

„Wir nutzen den Wald eine Weile, aber um ihn mindestens gleichwertig übergeben zu können, müssen wir geerntete Flächen wieder aufforsten. Ich hatte vor zehn Jahren angefangen, der BvvG-Landgesellschaft Flächen abzukaufen. Kleine, für Landwirte unattraktive Splitterstücke waren nur noch zu haben, die erst von Ruinen und Schutt beräumt werden mussten. Aber nun wird fleißig gepflanzt.

Da wir jedoch nicht wissen, wohin uns der Klimawandel und die Zukunft führen und wir jetzt schon merken, dass bestimmte Baumarten, wie die Gemeine Fichte mit den derzeitigen klimatischen Bedingungen bei uns Schwierigkeiten haben, müssen wir den Wald der Zukunft neu aufstellen. Also probieren wir Baumarten aus, die sich auch in wärmeren Klimazonen bewähren“, erklärt Rost.

18 Baumarten wachsen auf 0,79 Hektar Areal

Der Forstmann setzt neben der Naturverjüngung auf die Pflanzung von teilweise auch seltenen Baumarten. Zwischen Tatow und Gamehl stehen auf seinem 0,79 Hektar großen Hügelareal bereits mit der Hainbuche, Rotbuche, Stileiche, Birke, Eberesche, Gemeine Esche, Vogelkirsche, Bergahorn, Feldahorn und Bergulme zehn verschiedene Baumarten. Mit der Pflanzaktion am Wochenende kamen nun noch acht hinzu: Vogelkirsche, Spitzahorn, Flatterulme, Schwarznuss, Walnuss, Eibe, Speierling und Weißtanne. Wobei die Eibe wohl aufgrund ihres sehr langsamen Wachstums am längsten brauchen wird, bis sie so groß ist wie die anderen Bäume. „Ich denke, damit bin ich aber für den Wald der Zukunft, also für meine Enkel und Urenkel, sehr gut aufgestellt. Sie werden schließlich den Rohstoff Holz weiter brauchen. Holz bleibt immer nachhaltig und kann weiter ökologisch hergestellt werden.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Helfer wollen Beitrag gegen Klimawandel leisten

Und genau das überzeugte die Helfer, die aus Malchow, Ludwigslust, Wismar, Neuburg und anderen Orten kamen und früh um 8 Uhr zur Stelle waren. „Die Aufforstung ist so wichtig, aber nicht nur eine Baumart, sondern viele verschiedene. Das finde ich gut“, erklärt Nele Fanger (18), die Gärtnerin werden will. Tim Schumann aus Lübow schwankt in seiner Ausbildung noch zwischen Gärtner und Forstwirt und sieht dieses Wochenende als eine Art Entscheidungshilfe an. „Ich möchte einfach so viele Erfahrungen sammeln wie möglich“, sagt der 23-Jährige.

Ulrike Schirm aus Wismar hat ihre Söhne Markus (13) und Tom (11) vom Fernseher weggeholt. „Hier an der frischen Luft können sie sich auspowern und sogar noch einiges lernen“, meint sie. Enrico Stiller macht diese Pflanzaktion bei Michael Rost schon zum zweiten Mal mit: „Ich möchte meinen Beitrag leisten gegen den Klimawandel und für die Zukunft.“ Und damit auch sie etwas lernen, konnte Eberhard Quaeck (63) seine Enkel Mathilda (8) und Johannes (10) zur Mithilfe überreden. Mit dieser Motivation machten sich alle fleißig daran, insgesamt 5470 Bäumchen in die Erde zu bringen, auf das der neue Wald der Zukunft wachse und gedeihe!

Lesen Sie auch

Von Kerstin Erz