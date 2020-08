Neuburg

Die Kita „Sonnenschein“ in Neuburg hat eine neue Mitarbeiterin: Silvana Elfert. Die 36-Jährige ist in Groß Stieten zu Hause und arbeitet seit Anfang August in der Kindertagesstätte. Früher hat sie bei der Betreuung von Senioren geholfen, nun kümmert sie sich um die jüngste Generation. Dabei dreht sich alles ums Essen. „Natürlich mögen Kinder Süßes gerne“, sagt sie. Aber: Sie lege Wert auf gesunde und abwechslungsreiche Mahlzeiten.

Apfelringe zum Frühstück

Jeden Tag bereitet Silvana Elfert das Frühstück vor. Dabei gibt sie sich viel Mühe: Auf den Käse kommen Paprikastücke als Augen und dazu Apfelringe in Form eines Mundes. So bringt sie die Kinder dazu, auch Obst und Gemüse zu essen. Die kleinen Spielereien kommen bei den Kindern gut an. Die Arbeit, umgeben von vielen kleinen Mädchen und Jungen, gefällt ihr gut. „Alle sind so niedlich und machen viel Freude“, betont sie und ergänzt: „Ich bin mit dem Job sehr zufrieden, es macht unglaublich Spaß!“

Von Kerstin Schröder