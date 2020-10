Neuburg

Schlechte Stimmung bei den Karnevalisten in Neuburg. Es sollte für sie die 55. Saison werden. Doch wegen der Corona-Pandemie sind alle Faschingsveranstaltungen abgesagt worden. „Darüber sind wir alle sehr traurig, aber etwas anderes war leider nicht möglich“, bedauert Nancy Gamm vom Neuburger Karnevalclub 1960 (NKC). Gerade in der dunklen Jahreszeit würde etwas Klamauk die Stimmung der Menschen aufhellen.

Normalerweise wäre jetzt mit der heißen Trainingsphase für die Auftritte begonnen worden. Doch auch das gemeinsame Üben und anderweitige Treffen liegen weiterhin auf Eis. Den Kontakt so aufrechtzuerhalten, sei schwierig. Aber: „Wir versuchen, unsere Mitglieder mit Rundschreiben auf dem Laufenden zu halten“, berichtet Nancy Gamm. 70 Frauen, Männer und Kinder engagieren sich im Verein. Gemeinsam füllen sie mit ihren Programmen an mehreren Tagen die Halle in Neuburg. Doch nun bleibt sie leer. Und die 70 Neuburger können ihr geliebtes Hobby nicht mehr ausüben. „Das ist schwer für alle, weil es uns viel Freude macht“, betont Nancy Gamm.

Mehrere Jahre ohne Fasching

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Karnevalsaison in der Gemeinde vor den Toren Wismars verschoben werden muss. 1975 – nach dem 16. Karneval – muss die bis dahin gewohnte Heimstätte, ein Gaststättensaal, wegen der Baufälligkeit gesperrt werden. 1976 und 1977 folgt der Umzug ins nahe gelegene Boiensdorf. Doch ein drittes Jahr gibt es dort nicht. 1978 organisiert der Kindergarten Neuburg in einer Turnhalle mit Eltern und einigen wenigen Karnevalisten des NKC den „Kindergartenkarneval“ als Ersatzveranstaltung. Unter dem Schlachtruf „Nieborg bliew dran“ hielt der Kindergarten die Karnevalstradition aufrecht.

Danach wird es bis 1985 still. Aber aufgegeben haben sie das Faschingsfest nicht. Sie sind immer drangeblieben, die Tradition fortzuführen. Das können sie 1985 tun. Damals baute die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) für die Mittagsversorgung der Bauern ein modernes Mehrzweckgebäude mit großem Saal, Gaststätte und Küche. Dort kann der NKC am 11.11.1985 in die 19. Saison starten und sein Publikum endlich wieder zum Lachen bringen.

Niemand weiß, wann es weitergeht

Nun im Corona-Jahr heißt es zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte „Nieborg bliew dran“. Denn niemand weiß, wann und wie es weitergeht. „Wir konnten noch nicht einmal unsere letzte Saison auswerten“, berichtet Nancy Gamm. Denn: Die Mitgliederversammlung sollte traditionell im März stattfinden. Doch dann kam die Corona-Pandemie.

Übrigens ging die Initiative für den Neuburger Karneval 1960 von der FDJ-Gruppe des Ortes aus. Die bis dahin lockeren Faschingsveranstaltungen im Saal der Gaststätte Schulz sollten gut vorbereitet werden. So haben der Jugendverband Freie Deutsche Jugend und später der Dorfclub unter der Leitung von Hans Nitz den Neuburger Karneval Club gegründet und die ersten Veranstaltungen mit einfachsten Mitteln organisiert. Mittlerweile wird im Gemeindezentrum gefeiert.

Von Kerstin Schröder