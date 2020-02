Neuburger Narren fiebern erstem Auftritt entgegen

Neuburg

Es wird langsam Zeit – so raunt es aus den Reihen des Neuburger Karneval-Clubs 1960. Der in der letzten Saison erwähnte „ Fachkräftemangel“ beim Männerballett ist behoben. Sowohl bei dieser Truppe als auch aus der Bütt können sich die Gäste während der kommenden Veranstaltungen am 22. und 29. Februar sowie am 7. März über Zuwachs freuen. Der ist auch beim Seniorenkarneval am 23. Februar zu sehen. Die Mitwirkenden versprechen ein aufregendes und lustiges Programm, für das derzeit noch Karten im Vorverkauf bei der P. Daschke GmbH in Neuburg (Telefon 038426/20166) und der Abendkasse bis Veranstaltungsbeginn zu haben sind.

Saal im Gemeindezentrum ist schon dekoriert

Die Funkengarde des Neuburger Karnevalclubs Quelle: Thomas Hartig

Mit Wortgewandtheit, mitreißender Musik und tollen Kostümen verspricht das Programm der 54. Saison des NKC 1960 wieder ein sehenswertes Vergnügen zu werden. Der Saal des Gemeindezentrums ist bereits in den Vereinsfarben mit viel Mühe und Aufwand dekoriert worden, jetzt fiebern die Mitglieder der ersten Aufführung entgegen.

Natürlich kommen auch die Kleinen auf ihre Kosten: Der beliebte Kinderkarneval findet am Sonntag, dem 1. März statt. Die Eintrittskarten sind vor Ort erhältlich. Weitere Infos zum Verein und seinen Mitgliedern gibt es auf Homepage www.neuburger-karneval.de.

Mehr Infos:

Karneval in Bobitz: Rappelvoll und beste Stimmung

Poeler Narren feiern sich selbst mit einem Musical

Illustre Gäste von Alice bis Gevatter Tod

Von OZ