Wismar

Im Herbst wird gepflanzt – auch in Neuburg. An der Schule entsteht ein grünes Klassenzimmer. Und das ist jetzt gebaut worden. Mit Steinen, Bäumen und Sträuchern. Eltern, Kinder und Lehrer haben mit angepackt, um die grüne Oase zu schaffen. Die hat Garten- und Landschaftsplanerin Susanne Braun aus Kalkhorst entworfen. Sie ist ebenfalls bei der Pflanzaktion dabei genau wie Schulleiterin Carola Hartstock.

Sie dreht gerade eine Runde um ein kleines Bäumchen und drückt die Erde mit ihren Stiefeln fest. Einige ihrer Lehrer-Kolleginnen schauen zu und müssen lachen. Die Szene erinnert sie an ein Märchen, in dem ein Männchen nachts um ein Feuer tanzt: „Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß!“, kichern sie.

Anzeige

Sitzen auf Sandsteinblöcken

Die Stimmung ist gut im neuen Klassenzimmer unter freiem Himmel. Das ist einem Amphitheater nachempfunden. Die beiden Sitzreihen gibt es schon: Große Sandsteinblöcke sind dafür aufgestellt worden. „Die sind robuster als Holz“, erklärt Carola Hartstock die Auswahl. Um die Steine herum wird alles begrünt, unter anderem mit 90 Hainbuchen. Die sollen zu einer schützenden Hecke zusammenwachsen.

Bildergalerie von der Pflanzaktion an der Neuburger Schule

Zur Galerie Pflanzaktion an Neuburger Schule

Hinter ihr können die Mädchen und Jungen der Regionalen Schule vermutlich ab Mai nächsten Jahres verschiedene Unterrichtsfächer oder Arbeitsgruppen abhalten – zum Beispiel darstellendes Spiel, Deutsch, Mathe oder Geometrie. „Vieles ist möglich“, erklärt die Schulleiterin. Insgesamt bringen sie und die anderen Helfer 200 Bäume und Sträucher in die Erde. Sie begrenzen nicht nur ein großes Areal, sondern auch einige kleinere. In diesen grünen Nischen sollen sich die Schüler für Arbeiten in kleineren Gruppen zurückziehen können – bevor sie dann im Theater ihre Werke präsentieren.

Projekt kostet 20 000 Euro

Andy Heinrich ist mit Sohn Bruno vorbeigekommen. Der Junge ist fünf Jahre alt und soll später auch die Schule besuchen. An der lernt bereits seine große Schwester. Damit seine Kinder ein attraktives Umfeld vorfinden, beteiligt sich Andy Heinrich gerne an der Pflanzaktion. Mit der nimmt das Projekt „Grünes Klassenzimmer“ richtig Form an. Seit 2018 wird dafür gespart.

Lesen Sie auch: Corona in Wismar: Nun ist eine zweite Grundschule betroffen

Rund 20 000 Euro hat der Schulverein gebraucht, damit es Wirklichkeit wird. „Dafür haben wir überall Geld gesammelt, beim Tag der offenen Tür oder mit Tombolas“, berichtet Gesa Gläser, Lehrerin und Mitglied im Schulverein. Finanzielle Unterstützung habe es außerdem von der Bingo Umweltlotterie gegeben, die Projekte im Bereich des Naturschutzes fördert, und von der Bürgerstiftung der VR-Bank.

Gelände erstmal abgesperrt

Wie Landschaftsplanerin Susanne Braun informiert, nutzen viele Schulen und Kitas die Möglichkeit, ihre Flächen zu begrünen. In Neuburg sind unter anderem Kirsche, Flieder, Haselnuss und Feld-Birne gepflanzt worden. Sie sollen bis zum Frühjahr in Ruhe anwachsen können. Deswegen wird das Gelände erst einmal abgesperrt. Vermutlich ab Mai 2021 kann das neue Klassenzimmer dann genutzt werden. „Auch zur Erholung in den Pausen“, kündigt Carola Hartstock an.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Sie ist glücklich über das Engagement des Schulvereins. Der hat in den vergangenen Jahren schon einiges auf die Beine gestellt, um das Umfeld der Schule zu verbessern. Unter anderem sind ein großes Klettergerät, Tischtennisplatten, Bänke und Unterstellmöglichkeiten an den Busstationen aufgestellt worden. „Und wir haben noch viele andere Ideen“, betont die Schulleiterin.

Barrierefrei dank OZ-Leser

Auch die OSTSEE-ZEITUNG hat sich für die Neuburger Schule eingesetzt. In den diesjährigen Winterferien ist in dem Gebäude aus dem Jahr 1978 ein Treppenlift als Plattformanlage installiert worden. Der hat die Einrichtung barrierefrei gemacht. Möglich gemacht haben das Spenden der OZ-Leser in Höhe von etwa 20 000 Euro. Weitere 50 000 Euro stellte das Bildungsministerium zur Verfügung und den Rest der insgesamt 75 000 Euro die Gemeinde.

Lesen Sie auch: Für ein schwer krankes Mädchen: Neuburger Schule hat jetzt einen Lift

Auf den Lift hat Schülerin Klara lange gewartet. Sie leidet an einer unheilbaren Muskelentzündung. Diese bereitet ihr große Schmerzen – vor allem beim Treppensteigen und langen Gehen. Die Schülerin ist deshalb auf den Rollstuhl angewiesen, doch mit dem kam sie bislang nicht zum Unterricht in die oberen Etagen. Mit dem Treppenlift braucht sie etwa fünf Minuten bis in den obersten dritten Stock, wie eine ­Probefahrt ergab. Bewegt wird der Lift per Fernbedienung.

Von Kerstin Schröder