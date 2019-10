Neuburg

Die Schüler der Sekundarstufe der Förderschule „Am Wallberg“ wollten den Sportunterricht bei dem schönen Herbstwetter einmal nutzen, um sich um Wald umzuschauen und die jahreszeitlichen Veränderungen zu erleben. Denn Neuburg hat einen schönen Wald und viele interessante Wege – doch scheinbar auch ein Müllproblem. Als die Jugendlichen genauer hinschauten, sahen sie Kontoauszüge, Bier- und Weinflaschen, Plastikabfälle, Scherben und sogar einen Handfeger in der Natur herumliegen. Das sollte auf keinen Fall so bleiben, waren sie sich einig und handelten sofort.

Eine Stunde lang sammelten sie auf, was ihnen am Wegrand auffiel und auf keinen Fall in den Wald gehörte. Mit ihrer spontanen Müll-Sammelaktion haben sie die Natur gepflegter verlassen, als sie die zu Beginn ihres Besuches vorgefunden hatten. Die Neuburger Schüler finden, dass jeder selbst einen kleinen Beitrag leisten sollte, damit man sich in der Natur wohl fühlt.

Von OZ