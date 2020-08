Neuburg

Wenn in Neuburg Beerdigungen stattfinden, reicht der Platz in der Trauerhalle oftmals nicht aus. „Sie ist relativ klein“, erklärt Bürgermeister Bernd Hartwig ( CDU). Gäste müssen deshalb immer wieder draußen stehen bleiben und von dort aus die Trauerfeiern verfolgen. Das soll sich schnellstmöglich ändern. Vor allem bei schlechten Wetter sei das kein zumutbarer Zustand für die Trauergäste, ergänzt der Bürgermeister.

Die Lösung ist ein Vordach, das so ähnlich aussieht wie ein Carport. Das soll auf der Seite, an der der Weg zum Friedhof führt, entstehen – über den Hecken. Letztere sollen erhalten bleiben. Der Auftrag soll in den kommenden Wochen ausgeschrieben werden, wenn die Gemeindevertretung grünes Licht gibt. Bernd Hartwig hofft, dass das Vordach bis zum Herbst steht und die Menschen dann bessere Bedingungen vorfinden, wenn sie um einen geliebten Menschen trauern.

Der Friedhof befindet sich nicht direkt an der Kirche, sondern auf einem kleinen Berg im Lindenweg. Das Gotteshaus steht in der Hauptstraße. Auch dort gibt es einiges zu tun. Das Dach der Kirche muss dringend saniert werden. Der Dachstuhl, der einer der zehnältesten Dachstühle in Mecklenburg ist, hat viele Schäden genau wie das Mauerfries am Chor der Kirche. Einer von den drei geplanten Bauabschnitten kostet etwa 60 000 Euro. Hierfür benötigt die Kirchgemeinde dringend Spenden, um diese Kirche für die Zukunft erhalten zu können.

Von Kerstin Schröder