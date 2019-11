Neuburger feiern närrische Zeitreise

Neuburg

Der Neuburger Karneval-Club 1960 hat seine 54. Saison eröffnet und „Neuburgs närrische Zeitreise“ kann beginnen. Das Dorf feiert sein 800-jähriges Bestehen und das ein ganzes Jahr lang. Mit der Karnevalseröffnung nehmen die Feierlichkeiten noch einmal Fahrt auf. Das Gemeindezentrum war zur Auftaktveranstaltung sehr gut besucht. „Wir freuen uns, wenn sich 800 Jahre Neuburger Geschichte in den Kostümen widerspiegeln“, erklärt Vorstandsmitglied Nancy Gamm. „Ich habe eine Originalbluse des Damenballetts von vor 25 Jahren an.“

Ein Original aus den Siebzigern

Und so ist Alex Karapetjan als Wikinger unterwegs. Gab es die damals auch in Neuburg? FDJler sitzen am Tisch, Seeräuber holen Getränke und Hinrich Alde lässt fast original die 70er Jahre wiederauferstehen. Mit ihren Perücken sind Tim und Martina kaum zu erkennen und Julia, Susanne, Katrin und Verena sind als fauchende Kätzchen an diesem Abend auf der Jagd. Katja und Doreen haben die Männer zu Hause gelassen. „Die passen auf Kind und Hund auf“, erzählen sie, „und wir machen uns mit Lea einen schönen Abend.“

Zur Galerie So schön war der Faschingsauftakt in Neuburg

„Dienstreise“ des NKC nach Malle

Natürlich werden alte Geschichten erzählt, auch vom Männerballett, das damals nicht so tanzen durfte, weil Männer nicht wie Frauen tanzen sollten, weiß Jörg Böhncke zu berichten. Oder von der „Dienstreise“ nach Mallorca zum 50. Jahrestag des Vereins. Zehn Jahre ohne Festsaal mussten im Kindergarten überbrückt werden, aber Nieborg bliewt dran und danach wurde der Karneval wieder richtig groß aufgezogen. So ist Dietlinde Mertens auch stolz, dass die Moppis schon über zehn Jahre aktiv tanzen, vor einem Jahr sogar Männer adoptieren mussten, das war der Rest vom Männerballett. Alle Moppis waren damals aktiv in der freiwilligen Feuerwehr tätig.

Umjubelte Tanznummern

Auch in diesem Jahr waren die Tanznummern der große Hingucker. Ein lustiges Männer- und ein attraktives Damenballett, und natürlich die unverwüstlichen Moppis, diesmal mit dem Nachwuchs. Finley, Lukas, Louis und Michel wagten sich mit den Moppis aufs Parkett. Ein Höhepunkt war der Einmarsch der Funkengarde mit dem Bürgermeister, der ohne Kostüm kam. „Ich durfte mich nicht verkleiden, ich bin offiziell hier und muss den Schlüssel (der leeren) Gemeindekasse an den Karnevalsbürgermeister übergeben“, erklärte Bernd Hartwig unter Protestrufen, weil nur er mit dem NKC-Präsidenten Frank Daschke angestoßen hat und die Saalrunde ausblieb.

Ausgelassene Stimmung

Wenn die Kasse auch leer ist, die Stimmung stimmt! Anke Brinker alberte als Nieborgi im Kostüm herum, Hartmut Völz hielt stolz die Karnevalsstandarte hoch, der Elferrat nahm vornehm Platz, auch das Prinzenpaar mit Anja Kretschmer und Enrico Marten saß mit auf der Bühne, die Loge wird traditionell erst zu den Hauptveranstaltungen aufgebaut. Und so kalauerte Eckbert Frank als „Mann, der immer kann“ durch das Programm und berichtete von seinen Problemen, als er zwölf von den kleinen blauen Tabletten genommen hatte – und zack die Hose riss.

Aktive Karnevalisten geehrt

Eine schöne Geste ist es, wenn engagierte Bürger öffentlich gewürdigt werden. Und so wurde Nancy Gamm, Annelie Kirstein, Karin Weidemann, Roland Schmidt, Rene Hartig, Manfred Kauper, Jutta Grof, Margret Schütt, Dietlinde Mertens und Thomas Hartig für die Pflege der Tradition des Karnevals in Neuburg und die Mitarbeit im Festkomitee mit einem Präsent gedankt. Nach der Schunkelrunde im ganzen Saal zeigten sich alle Tänzer gemeinsam noch einmal auf der Bühne und kamen erst nach einer Zugabe wieder herunter. Dann begann ein langer Abend.

Von Frank Peter Reichelt