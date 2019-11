Wismar

Es ist fast wie in einem Film. Ein Neuburger saniert ein älteres Haus im Ort, viel muss gemacht werden, auch der Boden. Eine Überraschung findet er unter den Dielen. In einem kleinen Kästchen liegen dort 44 Negative – höchstwahrscheinlich aufgenommen vor und während des Zweiten Weltkrieges. Auf dem Deckel stand „Achtung, Originale!“.

Was auf den Bildern genau abgebildet ist, ist schwierig zu erkennen. Die Negative sind klein, aber sie sind noch in gutem Zustand. Der Neuburger und seine Familie sind neugierig geworden: Was ist auf den Bildern zu sehen? Wer sind die Menschen? Wo sind die Aufnahmen entstanden? Wer ist der Fotograf und warum wurden die Bilder versteckt?

Bildergalerie: Auswahl der gefundenen Negative

Dr. Nils Jörn, Leiter des Stadtarchives der Hansestadt Wismar: „Von solchen Funden berichten uns die Menschen immer wieder.“ Viele kämen mit alten Fotografien oder Zeitungen ins Archiv. Die Negative aus Neuburg haben sogar ein Feuer vor sechs Jahren in dem Zimmer überstanden, in dem sie gefunden wurden. Sie wurden nun im Archiv digital „entwickelt“ und vergrößert. In den nächsten Tagen wird der Neuburger, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, sie sich genauer anschauen können.

Ganz verschiedene Szenen zu sehen

Dieses imposante Gebäude ist ebenfalls abgebildet. Quelle: Michaela Krohn

Einen ersten Blick hat er aber schon darauf geworfen und sich beeindruckt gezeigt. Gesichter seien gut zu erkennen, einige tauchen auch mehrfach auf. Zu sehen sind ganz verschiedene Szenen – unter anderem SS-Offiziere, Panzer, Menschen vor Wohnhäusern, Gefechte, vermutlich Maschinengewehr-Geschütze, eine Brücke mit Sprengladungen, aber auch Landschaften, eine Frau in einer Waldlichtung und ein Bauernhaus.

Ein Bild zeigt ein imposantes Gebäude – vermutlich eine Kirche oder ein Rathaus. Der Finder der Negative vermutet, dass die Bilder in Norwegen gemacht wurden. Sicher ist das allerdings nicht. Ein weiteres Negativ zeigt Männer vor einer Tafel sitzend. Auf ihr der Schriftzug: „Wir wollen [...] Schule Austerlitz“. Weitere Worte könnten von den davor Sitzenden verdeckt sein. Oben rechts ist jedoch das Datum auf der Tafel zu lesen: der 31. März 1939. Das Foto ist also wahrscheinlich nur ein paar Monate vor Kriegsbeginn entstanden.

Stadtarchiv Das Archiv der Hansestadt Wismar präsentiert seine umfangreichen historischen Bestände, die bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen und neben Akten auch Fotos, Zeichnungen, Pläne, Filme und Zeitungen umfassen. In Zusammenarbeit mit dem Archivverein präsentiert das Archiv die „Archivalie des Monats“ und bietet Ausstellungen und Vorträge zur Stadtgeschichte an.

Über Hinweise zu den Bildern würde sich ihr Finder freuen. Wenn Sie, liebe Leser, etwas darauf erkennen können, Ihnen etwas bekannt vorkommt, schreiben Sie gern an wismar@ostsee-zeitung.de.

Von Michaela Krohn