Die Liebe des Sohnes eines Raubritters zur Tochter eines Edelmannes wird derselben zum Verhängnis. Ihre Romanze endet jäh auf dem Thingplatz in Neuburg, auf dem die schöne Lena im Turm eingesperrt ist. Eine sagenhafte Geschichte, die die Neuburger nun auf die große Bühne bringen. Zum 800-Jahr-Jubiläum führen sie ihre „Spökenfest“ auf und erzählen die Sage „Der spukende Gefängniswärter zwischen Neuburg und Steinhausen“.

Großer Auftritt für Laienschauspieler aus der Region

Für die Aufführung hat sich die Theatergruppe „Gruppe 11“ in Neuburg zusammengefunden – und zwar ausschließlich aus Laienschauspielern. Mit dabei ist auch Neuburgs ehemalige Bürgermeisterin Heidrun Teichmann, die eine der Waschfrauen spielt. Auf die Frage, ob sie schon vorher einmal Schauspielerfahrung gesammelt hat, gibt sie als Antwort ein Lachen und sagt: „Nein, höchstens mal ganz früher in der Schule.“

Macht nichts. In der Gruppe befindet sich kein professioneller Schauspieler. Trotzdem wird die Aufführung professionell aufgezogen – mit Bühnenbild, Kostümbildnerin, Licht-, Ton- und Pyrotechnik. Möglich macht dies eine Förderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Dort gibt es nämlich auch einen Topf für Kultur auf dem Land. Die Neuburger hatten mit ihrem Konzept überzeugt und können nun so wie Profis auftreten.

Professionelle Kostüme, Licht- Ton- und Pyrotechnik

So konstruierte die ortsansässige Bühnenbildnerin Janna Skroblin eine Simultanbühne mit verschiedenen Schauplätzen und die Wismarer Kostümbildnerin Johanna Kanka-Maué fertigte die vielen historischen Kostüme für die rund 50 Darsteller, die auf der Bühne stehen werden, an.

Als Ideengeber hat Jürgen Wicht die Leitung des Projekts sowie die Regie der Inszenierung übernommen. Zu der alten Sage gesellen sich neue Figuren, Konflikte und Wendungen, die Jürgen Wicht nun auf die Bühne bringt. Das alles allerdings nur ein einziges Mal: am 24. August. Wicht kündigt an: „Es darf gelitten, gestaunt und gelacht werden, denn es wird geliebt, verflucht, gespukt und gespaßt. All dies steigert sich in fünf Akten zu einem fulminanten Ende, das den Zuschauern lange in Erinnerung bleiben wird.“

Vereine aus Neuburg helfen bei den Vorbereitungen

Das Skript zu dem bunten Sagenspaß hat Tanja Lübbe geschrieben. Der Gospelchor „Jubilate“ sorgt zudem für stimmungsvolle Musik und die Kinder der Tagesstätte „Sonnenschein“ für manch tierische Unterhaltung. Komplettiert wird das Spektakel mit Tänzen des Karnevalvereins. Auch die anderen Vereine unterstützen die Aufführung bei den Vorbereitungen und den Proben. Sie bereiten auch eine standesgemäße Aufführungsstätte auf dem Wallberg, versorgen das Publikum mit Imbiss und Getränken und schaffen genügend Parkmöglichkeiten.

Spökenfeste in Neuburg Das Theaterspektakel auf dem Thingplatz in Neuburg beginnt am Sonnabend, 24. August, um 19.30 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet 5 Euro. Die Veranstalter bitten darum, nach Möglichkeit selbst Sitzgelegenheiten wie Campingstühle oder Kissen mitzubringen, da der Thingplatz zwar mit einigen Partybänken bestuhlt sein wird, die aber vielleicht nicht ausreichen.

Einmal in der Woche haben die Schauspieler geprobt. Eine Souffleuse wird es im Übrigen nicht geben. „Da müssen wir dann improvisieren“, sagt Heidrun Teichmann. Und Regisseur Jürgen Wicht weiß: „Die Gruppe ist so toll zusammengesetzt, die motiviert sich in solchen Situationen aus sich selbst heraus. Das bekommen sie hin.“

