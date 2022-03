Neue Ausstellung in Wismar zeigt Aufnahmen aus Lissabon

Wismar

Fünf Fotografen erkunden in drei Tagen Lissabon (Portugal) und vermitteln dank großartiger Aufnahmen ihre Eindrücke und Erlebnisse dieser einzigartigen Stadt. Zu sehen sind die Aufnahmen der Fotografen Regina und Gerd Falk, Karen Tomczak, Roland Kanis und Thomas Witter jetzt in Wismar: Sie zeigen auf ihren Bildern knatternde Trams, malerisches Gassengewirr in dem antiken Teil der Stadt, moderne Architektur im Parque da Nacqes, (Austragungsort der Expo 98) und landschaftliche Impressionen von der Küste.

Die Ausstellung kann bis zum 9. Juni in den Räumlichkeiten der Kreisvolkshochschule Wismar (Badstaven 20) während der regulären Öffnungszeiten unter den aktuellen Corona-Bedingungen angeschaut werden.

Von OZ