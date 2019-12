​Neue Band für Bobitzer Karnevalisten 

Bobitz

Die Vorbereitungen für die 37. Saison der Bobitzer Karnevalisten laufen auf Hochtouren. Schon seit September treffen sich die Aktiven des Bobitzer Carneval Clubs regelmäßig, um das abwechslungsreiche gut zweistündige Programm auf die Beine zu stellen. Den Hut hat dabei der Vorsitzende Marcel Rein auf, und der hat eine wichtige Neuigkeit für die drei Veranstaltungen im Februar: „Nach über 30 Jahren mit den beiden Musikern Heino und Holger Hinze freuen wir uns in diesem Jahr auf frischen Wind auf der Musikbühne. Wir konnten die bekannte Wismarer Band Billy Rock für uns gewinnen, die extra ihre Winterpause für die Narren unterbrechen werden“, gerät der Vorsitzende der Bobitzer Karnevalisten richtig ins Schwärmen.

Nun heißt es auch für die Musiker sich auf bekannte Abläufe einzustellen und für die Narren offen für Neues zu sein. Wer bei der diesjährigen Premiere dabei sein will, der kann noch Karten bei „Blume Bobitz“ kaufen, die sich auch als Weihnachtsgeschenk eignen. Die Veranstaltungen sind am 8., 15. und 22. Februar 2020, jeweils ab 19.33 Uhr in der Sporthalle in Bobitz, wobei der erste Sonnabend schon ausverkauft ist.

Von Katja Peters