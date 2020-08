Grevesmühlen

Viele Autofahrer wunderten sich in den vergangenen Tagen: Der stationäre Blitzer in Rolofshagen ist verschwunden. Mitten in der Urlaubszeit. Lohnt sich die Stelle womöglich nicht mehr für den Landkreis?

Die Erklärung ist eine andere: „Der Landkreis hat vor kurzem die Dienstleistung zum Betrieb von Geschwindigkeitsmessanlagen neu ausgeschrieben“, teilt die Kreisverwaltung mit. Der neue Vertrag läuft über fünf Jahre.

Neuer Anbieter hat Ausschreibung gewonnen

Der Anbieter allerdings ist der gleiche wie in der Vergangenheit, den Zuschlag erhielt die Vetro Verkehrselektronik GmbH aus Wismar. Das Gesamtvolumen der Ausschreibung für alle Leistungen des Dienstleisters im Zusammenhang mit den Geschwindigkeitsmessungen,das beinhaltet die stationären und mobilen Messungen, umfasst rund 450 000 Euro jährlich.

Neue Blitzer messen in beide Richtungen

Mit dem neuen Vertrag rüstet der Betreiber auch auf. Wie in Mallentin und Lützow sollen auch an den anderen Standorten, dazu zählt Rolofshagen, neuwertige Lasermesstechnik eingesetzt werden. Die ist nicht nur genauer als die bisherige Technik, sie misst auch in beide Fahrtrichtungen.

Der Landkreis verfügt insgesamt über fünf stationäre Messpunkte, wobei die Technik dem Betreiber gehört, der Kreis ist Mieter der Anlagen. Sie stehen in Rolofshagen, Mallentin, Lützow, Lübstorf und am Abzweig Klein Trebbow an der B 106. Bis Ende August sollen die neuen Anlagen installiert und betriebsbereit sein.

Rund 2,4 Millionen Euro Einnahmen pro Jahr

Rund 2,4 Milionen pro Jahr spülen die Geschwindigkeitsmessungen nach Angaben des Fachdienstes Ordnungs und Sicherheit pro Jahr in die Kreiskasse. Zieht man die Ausgaben in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro für Sach- und Personalkosten ab, bleibt am Ende ein Übertrag von rund 900 000 Euro für die Haushaltskasse des Landkreises.

Jeder zehnte Fahrer zu schnell unterwegs

Am häufigsten blitzt es übrigens in Mallentin. Etwa 800 000 Fahrzeuge passieren pro Jahr den Ort, rund zehn Prozent davon erhalten hinterher ein Foto weil sie zu schnell waren. In Rolofshagen sind es rund 200 000 Fahrzeuge, die Anlage misst, auch hier ist etwa jeder zehnte Fahrer zu schnell unterwegs.

Von Michael Prochnow