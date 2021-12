Poel

Das Ehepaar Löser aus der Region Crivitz ist seit Jahren Fan der Insel Poel. „Es geht uns immer das Herz auf, wenn wir auf die Insel kommen. Das Flair ist einfach besonders!“, schwärmt Evemarie Löser.

Ihr Mann, Dr. Frank Löser, nickt: „Poel ist eine interessante Insel!“ Er selbst interessiert sich seit seiner Jugend für die Natur, für Heimatkunde und insbesondere für die Sagenwelt. Die Lister der veröffentlichten Sagenbücher aus der Löser’schen Feder ist lang. Dr. Frank Löser sammelt Sagen: 1200, so schätzt er, hat er im Laufe der Jahrzehnte zusammengetragen. 2018 hat er beispielsweise sein Wismarer Sagenbuch herausgebracht. Und natürlich gibt es auch ein Buch mit Sagen und Geschichten aus dem Klützer Winkel.

Immaterielle Kulturerbe

Die Poeler Sagen und Geschichten sind druckfrisch und – trotz Papierknappheit – pünktlich als potenzielle Geschenkidee für den Bärtigen erschienen. Das immaterielle Kulturerbe „Sagen aus Mecklenburg“ liegt den beiden Autoren sehr am Herzen, sie haben auf der Suche nach Poeler Sagen in Archiven gekramt und mit alteingesessenen Poelern gesprochen.

Entstanden ist ein Geschichtsbuch mit der verbrieften Geschichte, wie sie in den Archivakten zu finden ist, und mit den Geschichten, wie sie teils seit Generationen über die Insel erzählt werden. Beides, historische Geschichte und Sagengeschichten, haben die zwei Autoren miteinander zum kurzweiligen Poel-Lesebuch verwoben.

Germanischer Gott und schnuppernde Hunde

Wer sich fragt, wieso das Licht auf Poel oft so schön ist – Baldur, der germanische Gott, hat die Insel betreten! Und entstanden ist sie ja sowieso nur dank der damals hier wohnenden Riesen. Die wollten die Verwandtschaft in Skandinavien besuchen, scheuten aber die nassen Füße. Sie wollten die Ostsee zuschütten! Wo der „Chefriese“ vor Wut, weil das so nicht funktionierte, mit dem Fuß aufgestampft hat, sollen Poel und die Kirchsee entstanden sein – jeder Blick auf die Landkarte gibt der Sage recht!

Evemarie und Frank Löser schreiben über den Poeler Kohl und seine Weisheiten, über das Kohlbrot der Inselbäckerei mit Weißkohl, Zwiebeln und Speck und verraten das Rezept für „Sanddornkraut“ – wenn Sanddorn auf Weißkohl trifft. Und extra für alle Hundefans beantworten sie die Frage, wieso Hunde sich gegenseitig gerne am Hinterteil beschnuppern. Das haben sie vor langer Zeit von den Poeler Hunden gelernt – es geht immerhin um frisches Fleisch jeden Sonntag!

Poeler Schloss und Wismarer Trommler

Dr. Frank Löser schmunzelt verschmitzt: „Wenn Sie in Kirchdorf auf Poel sind und rüber zur Insel Walfisch schauen, da müssen Sie nicht rüberschwimmen. Sie können den alten Gang benutzten. Der geht über Walfisch bis nach Wismar zum Markt und zum Schwarzen Kloster!“ Der Wismarer Trommler soll in den Gängen verschwunden sein, irgendwann hörte sein Trommeln auf.

Und von Poel aus haben sich Kinder in den Gängen verlaufen – verschiedene Sagen schwanken zwischen „Happy End“ und warnendem Schauermärchen. Evemarie Löser: „Diese Geschichten, diese Sagen muss man bewahren. Wir machen das für die Nachwelt.“ Und natürlich für die Besucherinnen und Besucher der Insel oder „Neu-Poeler“, die von der „Poeler Kogge“ und der „Frischen Poeler Luft“ lesen, letztere gibt es sogar abgefüllt in Flaschen im Supermarkt!

Die Hoffnung der beiden Autoren: dass Poeler, Poelfans und Poelurlauber die Orte besuchen, auf der Poeler Sagenstraße wandern oder Rad fahren und den Kindern oder sich selbst die Sagen vorlesen oder erzählen. So wie die Menschen das früher an der Feuerstelle oder am Kachelofen gemacht haben, bevor es Fernseher, Smartphones und Co gab.

Störtebeker und Löffelsteine

Für viele Poeler Orte gibt es eigene Sagen. In Fährdorf sollen die „Griesen“, die grauen Unterirdischen, Kinder gestohlen haben. In Einhusen fütterte ein Kobold die Kühe, in Gollwitz gab es einen Knecht, der aus Kohlblättern Hasen machen konnte. Keine Sage, aber eine Station auf der Poeler Sagenstraße: im Gollwitzer Hafen ankerte einst der berühmte Pirat Störtebeker. In Kirchdorf verstummte der Pastor und kopflose Schimmel verbreiteten in Kaltenhof Schrecken.

Aufmerksame Kirchbesucher können an der Kirchdorfer Kirche mit Glück immer noch Löffelsteine finden. Frank Löser: „Das sind Ziegelsteine, bei denen man mit einem Löffel etwas Material rausgekratzt hat.“ Das Backssteinpulver galt, zur mitternächtlichen Stunde gewonnen, als heilsam. „Man musste nur dran glauben!“ Die Poeler taten das, dieser Aberglauben ist auch von anderen Regionen überliefert.

Plattdeutsche Sagen

Gut 100 Sagen und Geschichten – darunter auch viel Aktuelles – haben Evemarie und Frank Löser im Buch zusammen mit vielen Farbfotos gesammelt. Zehn Geschichten wurden „in dat Plattdütsche oewerdragen von Hanns-Erich Winkelmann“ aus Kirchdorf. „Bi Sagen mit den’n Düwel kümmt dat gaud an, wenn dei Bösewicht ok noch dei Dumme in dei Geschicht is“, schreibt der bekannte Poeler Plattschnacker beispielsweise über den Teufel, wie er vergeblich versucht, ein Schiff leer zu pumpen. Die Sage ist natürlich auch auf Hochdeutsch aufgeschrieben.

Wie der Kohl auf die Insel kam Das Buch ist unter ISBN 978-3-95966-608-4 im gut sortierten lokalen Buchhandel zum Preis von 14,95 Euro erhältlich oder bestellbar. Es wurde gefördert durch den Landesheimatverband, den Kulturverein Sagenland Mecklenburg- Vorpommern e.V. und die Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist erschienen im Verlag Rockstuhl.

Von Nicole Hollatz