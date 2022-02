Neue Chefin der Wismarer Seniorenheime vor großen Herausforderungen

Wismar

Zum 1. Februar hat die neue Betriebsleiterin die Geschäfte der Seniorenheime der Hansestadt Wismar übernommen. Nach dem überraschenden wie kurzfristigen Wechsel an der Spitze warten auf Silke Lindenau eine Menge von Herausforderungen. Zuletzt hatte sie das AWO-Seniorenzentrum in Grevesmühlen geleitet. Jetzt übernimmt Silke Lindenau größere Verantwortung in Wismar.

Da ist zum einen die Umsetzung der von der Bundespolitik beschlossenen Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege und in Kliniken, die ab dem 16. März greifen soll. Zum anderen leiden die Seniorenheime unter permanentem Mangel an Pflege- und Betreuungskräften. Das wirkt sich auf die Auslastung aus. So ist ein Wohnbereich am Friedenshof nicht belegt, ein Dauerzustand.

Eigenbetrieb der Hansestadt mit drei Pflegeheimen

Zum städtischen Eigenbetrieb gehören die drei stationären Pflegeeinrichtungen am Friedenshof, in Wendorf und an der Lübschen Burg mit insgesamt 369 Plätzen, 67 betreuten Wohnungen, einer Tagespflegeeinrichtung mit 16 Plätzen und einer Wohngruppe mit neun plätzen. Rund 250 Mitarbeiter sind beschäftigt.

Das Pflegeheim in der Störtebekerstraße am Friedenshof hat 204 vollstationäre Plätze, das Wendorfer Haus in der Rudolf-Breitscheid-Straße weitere 81, im Pflegezentrum Lübsche Burg gibt es 84 Plätze. Aus dem Wirtschaftsplan für 2022/2023 lässt sich die angespannte Situation herauslesen. Dort heißt es: „Die andauernde personelle Situation im Bereich der Pflegekräfte wird die Auslastung künftig weiterhin beeinflussen.“

Wie sehr der Schuh beim Personal und der Auslastung drückt, zeigt ein Blick auf die Belegung in den Heimen (Stichtag jeweils 31. Dezember in den Jahren 2013 und 2020): am Friedenshof waren Ende 2013 immerhin 190 Betten belegt, Ende 2020 waren es nur noch 136, im Haus Wendorf gingen die Zahlen von 78 auf 66 zurück, an der Lübschen Burg von 83 auf 67.

Störtebeker-Heim mit 74 Prozent Auslastung

Im Haus Friedenshof wird in diesem Jahr mit einer Auslastung von 74 Prozent kalkuliert, in Wendorf mit 91 Prozent und an der Lübschen Burg mit 83 Prozent. Im nächsten Jahr soll es leicht aufwärts gehen. So der Plan. „Die Auslastung in der vollstationären Pflege ist geprägt durch fehlende Pflege- und Betreuungskräfte“, erklärt der Eigenbetrieb. Zum Ausblick heißt es: „Um den Mangel an Fachkräften zu kompensieren setzen die Seniorenheime verstärkt auf die Ausbildung eigener Pflegefachkräfte. Dazu soll die Anzahl der Auszubildenden konstant bleiben und die berufsbegleitende Ausbildung von Pflegehilfskräften zu Fachkräften unterstützt werden.“

Impfpflicht könnte Situation zuspitzen

Diese ohnehin angespannte Situation könnte jetzt erschwert werden von der umstrittenen Impfpflicht für das Pflegepersonal ab Mitte März. Zwar ist ein Großteil der Pflegekräfte der städtischen Heime geimpft beziehungsweise genesen. Stadtsprecher Marco Trunk gibt die Quote mit 90 Prozent an. Aber: „Bezüglich der Impfpflicht werden wir die gesetzlichen Vorgaben einhalten“, so Trunk.

Wechsel an der Spitze Ende August 2021 wurde Dagmar Boy nach 30 Jahren im Dienst der Seniorenheime in den Ruhestand verabschiedet. Seit 1998 hatte die Wismarerin die Seniorenheime geleitet. Ihr Nachfolger wurde seit Mai 2021 eingearbeitet. Doch der Betriebsleiter wurde in der Probezeit gekündigt. Ein offizieller Grund blieb unter Verschluss. Vermutet wird, dass die Chemie mit der Verwaltungsebene der Seniorenheime nicht gestimmt haben soll. Die Bürgerschaft hatte im Dezember beschlossen, den den Betriebsleiter rückwirkend zum 21. Oktober 2021 abzuberufen. Neue Betriebsleiterin ist Silke Lindenau. Seit dem 1. Februar leitet sie den städtischen Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar. Nach dem Ende der Probezeit wird sie von der Bürgerschaft offiziell bestellt.

Dann müssen nicht Geimpfte dem Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg gemeldet werden. Das entscheidet über ein Beschäftigungsverbot. Betretungs- und Beschäftigungsverbote könnten die Folge sein. Das soll aber erst gelten, bis das Gesundheitsamt eine Entscheidung getroffen hat. Bis dahin dürfen die Ungeimpften weiterarbeiten.

Sozialverbände warnen vor Engpässen in der Pflege, wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft tritt. „Aus Einrichtungen bekommen wir Alarmmeldungen, dass echte Versorgungsengpässe drohen“, heißt es von Paritätischen Gesamtverband. Im Gespräch sind Übergangsregelungen oder ein Aussetzen der Impfpflicht.

Bürgermeister mit Bedenken bei Impfpflicht für Pflegepersonal

Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) hatte schon im November 2021 Bedenken geäußert: „In unseren Seniorenheimen gilt demnächst die Impfpflicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unmittelbar an den Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern arbeiten. Dies soll gesetzlich geregelt werden, wir haben es, wie alle anderen Pflegeeinrichtungen, umzusetzen. Ich selbst, das ist meine persönliche Auffassung, sehe dieses Herausgreifen einer Gruppe aus der Gesamtheit der Gesellschaft kritisch, sehr kritisch, aber das zählt nicht. Die Umsetzung hat zu erfolgen. Mögliche Konsequenzen will ich jetzt nicht herbeireden, diese aber nicht im Blick zu haben, wäre fahrlässig.“

Von Heiko Hoffmann