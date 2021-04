Neue Corona-Fälle: Quarantäne für drei Wismarer Kitas 

Wismar

Der Donnerstag bringt Nordwestmecklenburg 33 neue Corona-Infektionen – elf mehr als der Mittwoch. 259 Menschen sind mit einer Infektion in Quarantäne, mit Kontaktpersonen sind es 1393. Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg sinkt minimal auf 111,9.

Knapp ein Drittel der gemeldeten Fälle war bereits als Kontaktperson in Quarantäne. Mindestens 13 Fälle sind auf Ansteckungen im familiären Umfeld zurückzuführen – bei mehreren Berufstätigen und einem Rentnerpaar ist die konkrete Quelle der Ansteckung noch unklar.

Drei Kitas in Quarantäne

Von Quarantäneverfügungen sind drei Einrichtungen in Wismar betroffen. In der Fritz-Reuter-Schule in Wismar muss die Klasse 3a inklusive ihrer Lehrkräfte in Quarantäne bis zum 27. April nach einem positiven Test bei einem Schulkind. Ausschlaggebend ist eine Anwesenheit in der Klasse am 12. oder 13. April. Nach bisherigen Ermittlungen ist der Hortbereich nicht betroffen.

Außerdem gilt ab heute eine Quarantäne für alle Kinder und Erziehungspersonen der Kita Kraksel in Wismar, die am 8. April in der Einrichtung waren. Es gab einen positiven Test bei einem Kind, das sowohl zum Krippen- als auch zum Kindergartenbereich Kontakt hatte. Betroffen sind 30 Personen, für die nun eine Quarantäne bis zum 22. April gilt.

Ebenfalls zu Hause bleiben müssen die Krippengruppen 2 und 6 der Kita Plappersnut in Wismar. Die Quarantäne für 22 Kinder und fünf Beschäftigte gilt bis zum 27. April.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ