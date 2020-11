Neue Corona-Fälle an Schulen in Wismar, Neukloster und Bad Kleinen

Bad Kleinen

Das Coronavirus ist nun auch an der Regionalen Schule mit Grundschule „Am Schweriner See“ in Bad Kleinen angekommen. Dort gibt es einen Corona-Fall. Das bestätigte die Schule bereits. Ebenso sind in Neukloster nach OZ-Informationen seit Freitag zwei Klassen der Regionalen Schule in Quarantäne. Auch die Lansemann-Schule in Wismar ist erneut betroffen. Dort müssen seit Freitag vier Klassenstufen in Quarantäne. Damit sind bislang allein am Freitag an drei Schulen in Nordwestmecklenburg neue Corona-Fälle aufgetreten.

An der Lansemann-Schule in Wismar ist es bereits der dritte Corona-Fall. Am Freitagvormittag wurden die Eltern der Schüler der 1. bis 4. Klassen darüber informiert, dass sie ihre Kinder umgehend wieder vom Unterricht abholen können. Der Grund: Ein Schüler aus der 1. Klasse ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten Schulleiterin Steffi Wolf und Hortleiter Gunnar Lorenz den betroffenen Eltern per E-Mail mit.

Auch in Neukloster waren bereits Corona-Fälle an der Schule aufgetreten. Die Schule hatte bereits am Dienstag, 3. November, und am Donnerstag, 5. November, auf der Homepage über Fälle berichtet. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises hieß es am Dienstag, dass keine Gefahr für Schüler vorliegt und der „Unterricht ohne weitere Einschränkungen wie gewohnt fortgeführt werden kann“. Am Donnerstag wurde mitgeteilt, dass das Gesundheitsamt die Schule informiert habe, dass es in der Schülerschaft ein positives Testergebnis vorliegt.

Da der Betroffene in dem für die Ansteckung maßgeblichen Zeitraum die Schule nicht besucht habe, „werden zum jetzigen Zeitpunkt durch das Gesundheitsamt keine Maßnahmen für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte angeordnet“, so Schulleiter Roland Polzin.

Von Michaela Krohn und Heiko Hoffmann