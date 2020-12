Wismar

Das Gesundheitsamt in Wismar meldet für Montag sechs neue bestätigte Corona-Infektionen in Nordwestmecklenburg. Alle sechs Infektionen gehören zu jeweils komplett neuen Fallgeschehen und konnten auf keine vorherigen Infektionen zurückgeführt werden. Vier Personen arbeiten in medizinischen Einrichtungen – allerdings außerhalb des Landkreises.

144 Abstrichtests wurden am Montag in den wieder geöffneten Abstrichzentren durchgeführt. Mit den ersten aussagekräftigen Ergebnissen zur Trendentwicklung sei erst am Dienstag zu rechnen.

73 aktive Infektionen derzeit im Landkreis

Stand Montag, 28. Dezember, zählt das Gesundheitsamt 73 aktive Infektionen im Landkreis und insgesamt 374 Menschen in Quarantäne. Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg beträgt damit 42,6 – bei 67 Fällen in den vergangenen 7 Tagen. Der Wert ist seit Sonntag wieder leicht gestiegen.

Der Landesdurchschnitt liegt bei 77,5. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 158. Die meisten neuen Fälle meldeten am Montag erneut die Landkreise Vorpommern-Greifswald mit 60 und Mecklenburgische Seenplatte mit 16.

20 Todesfälle in Nordwestmecklenburg

„Leider mussten am Montag aus Nordwestmecklenburg auch wieder zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 an das Landesgesundheitsamt gemeldet werden. Damit erhöht sich die Anzahl Toten seit Pandemiebeginn auf 20“, teilt das Gesundheitsamt in Wismar mit. Eine Person, die bereits seit längerem positiv war, verstarb in einem Pflegeheim in Wismar. Eine zweite wies erst am Montag einen positiven Test auf und verstarb am selben Tag nach Einlieferung in das Krankenhaus in Grevesmühlen.

Von mikro