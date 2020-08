Wismar

Ein Mann liegt verletzt auf einem Feld. Mit bloßem Auge ist er von der Straße aus nicht zu sehen. Seine Rettung ist eine Drohne: Die surrt 80 Meter über ihn in der Luft und spürt den Mann mithilfe einer Wärmebildkamera auf. Die Szene an der Rettungswache in Wismar-Redentin ist nur gestellt, doch sie könnte schon bald Realität werden: Der Katastrophenschutz des Landkreises Nordwestmecklenburg hat jetzt einen „Erkundungstrupp Luft“.

Einer von drei Piloten ist Ronny Steußloff. Er lässt die Drohne noch etwas höher steigen. „1000 Meter schafft sie“, erklärt der 38-Jährige. Der Feuerwehrmann aus Beckerwitz hat sich intensiv mit der Technik beschäftigt, Flugpraxis gesammelt und einen Ausbildungskurs an der Brand- und Katastrophenschutz-Schule in Malchow absolviert. Das hat er in seiner Freizeit getan, alle Drohnenpiloten arbeiten ehrenamtlich. Insgesamt besteht die neue Staffel aus zwölf Helfern.

Viele Freiwillige

Freiwillige für den Job zu finden, ist kein Problem. „Es hat weitaus mehr Bewerber gegeben, als wir Plätze vergeben konnten“, berichtet Dominic Fricke von der Johanniter-Unfallhilfe. Die betreut bundesweit drei solcher Staffeln – in Brandenburg, Bayern und nun auch in Mecklenburg-Vorpommern. „Ehrenamtliche Helfer zu finden, wird immer schwerer – doch mit moderner Technik kann man Menschen begeistern“, sagt das Mitglied des Regionalvorstandes in MV.

Auch Ronny Steußloff hat Freude am Pilotendasein, ohne selbst in die Luft gehen zu müssen. Er drückt einfach nur am Joystick und schaut auf den Bildschirm. „Die Drohne steigen zu lassen, macht unglaublich viel Spaß“, sagt er mit strahlenden Augen. Das Fluggerät, das er steuert, kostet 10 000 Euro. Er hat nicht nur eine Wärmebildkamera, sondern fertigt auch hochauflösende Fotos und Videos. Die kann der Katastrophenschutz künftig bei Überflutungen und Waldbränden nutzen.

Guter Überblick

„Von oben bekommen wir schnell einen guten Überblick über die Ausmaße und können im Notfall die Rettungskräfte schnell zu den wichtigsten Einsatzorten schicken“, erklärt Florian Haug, Leiter des Brand- und Katastrophenschutzes beim Landkreis die Vorteile. Bislang hätte man auf den einzigen Polizeihubschrauber in Mecklenburg-Vorpommern warten müssen. Jetzt können stattdessen Drohnen losfliegen. „Jeder Landkreis bekommt eine, auch die kreisfreien Städte“, ergänzt Florian Haug.

In den vergangenen zwei Wochen haben die Drohnenpiloten vier Einsätze unterstützt – unter anderem die Suche nach vermissten Schwimmern in Boltenhagen und auf der Insel Poel. „Auf Poel konnten wir damit bis auf den Meeresgrund schauen“, berichtet Karsten Müller. Der 60-Jährige ist der Gruppenführer der Staffel und ein weiteres Auge der Piloten. „Sie konzentrieren sich auf die Drohne, ich schaue auf die Umgebung und sage ihnen, wenn Masten oder Leitungen in der Nähe sind“, erklärt er. Karsten Müller hat selbst keine Drohnenflugausbildung. Er wertet die Aufnahmen aus und koordiniert Einsätze mit der Leitstelle.

Sechs Rotoren

Sechs Rotoren lassen die Drohne steigen. Die Energie hält bis zu 25 Minuten. „Wir haben vier Akkus, mit denen wir insgesamt anderthalb Stunden in der Luft sein können, ein Ladegerät im Fahrzeug und ein Notstromaggregat“, berichtet Pilot Ronny Steußloff. Bei Regen kann die Drohne nicht fliegen und auch nicht, wenn der Wind stärker ist als 50 km/h. „Trotzdem ist sie eine enorme Bereicherung und Erleichterung für unsere Arbeit“, betont Florian Haug. Der Kreis hat die Trägerschaft der Staffel an den Regionalverband der Johanniter-Unfallhilfe abgegeben. Die bekommt 2021 auch noch ein Drohnenfahrzeug für den Transport der gesamten Technik und einer guten Übertragung der Daten. Das Auto ist bestellt und kostet zwischen 40 000 und 50 000 Euro.

Ein weiterer Schritt in Richtung moderner Rettung ist gemacht. Möglich ist noch mehr – wie vielleicht ein Drohnentransport: Sie könnten etwas befördern, was dringend gebraucht wird, um ein Leben zu retten – beispielsweise mobile Defibrillatoren für die Reanimation von Menschen mit Herzstillstand. Erste Tests dazu laufen in Deutschland und anderen europäischen Ländern.

Von Kerstin Schröder