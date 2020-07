Neue Fotoausstellung zeigt Alltagsbilder von Wismarern nach der Wende

Wismar

„Eine Billion für blühende Landschaften“ ist der Titel einer Fotoausstellung, die am Sonnabend, dem 18. Juli, um 16 Uhr in der St.-Georgen-Kirche eröffnet wird. Gezeigt werden zum Teil unveröffentlichte Fotografien von Siegfried Wittenburg. Er hat den Alltag von Wismarern in den ersten Jahren nach der Wende festgehalten. Dr. Rosemarie Wilcken, Mitglied des Stiftungsrates der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, wird in die Ausstellung einführen.

Diese ist auf Initiative und durch Unterstützung der Freunde und Förderer des Archivs der Hansestadt Wismar und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Kooperation mit dem Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur entstanden. Schirmherr der Ausstellung ist Bürgermeister Thomas Beyer.

Die Fotos sind bis 16. August zu sehen, täglich von 10 bis 18 Uhr.

