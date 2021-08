Hohenkirchen

In dieser Woche hat Planer Ronald Mahnel die Einzelheiten des Strandkonzeptes für die Gemeinde Hohenkirchen vorgestellt. So sind unter anderem der Bau eines Rettungsturms, feste Toiletten sowie Nahversorgung geplant. Ein Großparkplatz an der Liebeslaube soll den Verkehr beruhigen, eine Ampel für mehr Sicherheit sorgen. Die Strandzugänge sollen ausgebaut werden, die Kreuzungen in Niendorf sowie die Einfahrt zum Campingplatz werden ebenfalls neu strukturiert. Eine kleine Promenade am östlichen Strandbereich soll mehr Sicherheit für die Fußgänger bringen.

Strandkorbvermieter freut sich über die Pläne

Strandkorbvermieter Thomas Petschow betreibt sein Geschäft seit vier Jahren. Quelle: Michael Prochnow

„Das finde ich super“, sagt Thomas Petschow, Strandkorbvermieter an der Wohlenberger Wiek. „Von der Ampel habe ich schon gehört, vor ein paar Wochen wurde hier gerade ein Kind angefahren.“ Seiner Ansicht nach müsste noch viel mehr für die Sicherheit der Badegäste getan werden, die, um an den Strand zu kommen, in jedem Fall über die Straße müssen. Dass zwei Strandzugänge barrierefrei hergerichtet werden sollen, hält der Unternehmer für eine gute Lösung. Er beobachtet immer wieder Besucher, die mit einem Handicap an den Strand kommen. „Das sind gar nicht so wenige, deshalb finde ich, das ist eine gute Idee.“

Die aktuelle Saison läuft nach Aussage des Strandkorbvermieters schleppend. „Letztes Jahr sind viele in Deutschland geblieben, das haben wir schon gemerkt. In diesem Jahr könnten es ruhig ein paar mehr Gäste sein.“ Dass ein großer Parkplatz geplant ist, sieht er als den richtigen Weg an. Denn vor allem an den Wochenenden, wenn das Wetter passt, „dann stehen die Autos doch noch immer entlang der Straße, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben“.

Die Einfahrt zum Campingplatz Liebeslaube, auch diese Kreuzung, die sehr unübersichtlich ist, soll entschärft werden. Quelle: Michael Prochnow

Charakter der Wiek soll erhalten bleiben

Mit gemischten Gefühlen sehen Petra und Bernd Wrobler die Pläne, von denen sie jetzt zum ersten Mal hören. Das Ehepaar aus Sachsen ist mit dem Wohnmobil unterwegs und hat sich – wie viele andere Camper auch – auf einem der Parkplätze eingerichtet. Eigentlich dürfen sie dort nur tagsüber stehen oder wenn sie eine Pause brauchen. „Aber die Campingplätze sind alle voll, in diesem Jahr ist es schwer, spontan einen Platz zu bekommen“, sagt der Bauingenieur. „An die Wohlenberger Wiek kommen wir schon ein paar Jahre. Das Schöne hier ist doch gerade, dass es immer noch so natürlich ist“, sagt Petra Wrobler. „Mehr Service und mehr Sicherheit durch die Rettungsschwimmer sind schön und wichtig, aber ich hoffe, dass der Charakter der Wohlenberger Wiek erhalten bleibt. Denn genau deshalb kommen wir hierher.“

Von Michael Prochnow