Wismar

Hausmüll in der Biotonne, Gartenabfälle in der Papiertonne – das kann künftig zehn Euro kosten. „Fehlbefüllung“ lautet das Stichwort. Dieser Passus wurde neu in die Abfallsatzung der Hansestadt aufgenommen und gilt ab Januar 2021.

Doch zunächst heißt es Gnade vor Recht. Wird ein Verstoß beim Abholen der Tonne festgestellt, wird der Nutzer durch einen Aufkleber auf dem Behälter zum Nachsortieren aufgefordert. Wird der Aufforderung nicht nachgekommen und der Behälter erneut zur Abfuhr an die Straße gestellt, wird dem Nutzer schriftlich mitgeteilt, dass die Tonne „gebührenpflichtig als Restabfall abgefahren wird“, so steht es in der Satzung, die von der Bürgerschaft mehrheitlich beschlossen wurde.

Linksfraktion dagegen

Gegen die zehn Euro und den neuen Passus hat sich die Linksfraktion ausgesprochen. Horst Krumpen moniert, dass einerseits ein Hinweis zur Menge der Fehlbefüllung fehlt. Andererseits könnten sich Nutzer nicht gegen das falsche Befüllen ihrer Tonnen durch Dritte wehren, wenn sie nach dem Entleeren nicht gleich vor Ort sind. „Es gibt Städte, die haben das mit Chips gelöst. Die können nur von der Müllabfuhr und den Besitzern geöffnet werden, nicht von Fremden. Sollte so eine Technik auch in Wismar geplant sein, dann geht das mit der Gebühr in Ordnung – ansonsten nicht“, so der Fraktionschef.

Senator: faires Verfahren

Senator Michael Berkhahn ( CDU) sieht das anders und spricht von einem „fairen Verfahren“, weil zunächst auf die falsche befüllte Tonne hingewiesen werde. Laut Berkhahn gibt es wenige Fehlwürfe, aber die sollten bestraft werden, weil diese ansonsten die Allgemeinheit bezahlen müsse. Zur Menge sagte er, dass es nicht um Bonbonpapier gehe, „sondern um größere Mengen“.

Regelung auch bei gelben Säcken

Parallel dazu wurde auch das falsche Befüllen von gelben Säcken/Tonnen in der Satzung neu geregelt. Allerdings ist für das Abholen in der Hansestadt nicht der EVB zuständig, sondern das Unternehmen Veolia. Der EVB müsste die zehn Euro für einen falsch befüllten Sack von Veolia eintreiben, wenn das Unternehmen einen solchen nicht mitnimmt, weil der EVB letztlich für die Müllabfuhr zuständig ist. Zusätzlich kann der Nutzer laut Satzung im Wiederholungsfall zeitweilig – in der Regel drei Monate – von der Verpackungsentsorgung durch die gelbe Tonne beziehungsweise den gelben Sack ausgeschlossen werden.

Neue Gebühren ab 2021

Für Einwohner der Hansestadt gelten ab 2021 weitere Neuerungen. Der städtische Entsorgungsbetrieb EVB wird die Müllgebühren ab Januar moderat erhöhen. Die Bürgerschaft hat dem Ansinnen zugestimmt.

Bei der Restmüllabfuhr wird die jährliche Entleerungsgebühr angehoben. Der EVB rechnet vor: „Für das häufigste in Wismar verwendete Gefäß – 60 Liter bei 14-täglicher Abfuhr – beträgt die Gebührenerhöhung 3,38 Euro pro Jahr.“ Für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt beläuft sich die Erhöhung auf 4,48 Euro im Jahr bei einer 80-Liter-Tonne und 14-täglicher Abfuhr.

EVB-Chef Udo Wäsch begründet die Gebührensteigerung vor allem mit höheren Personalkosten. Bei gleichbleibenden Gebühren sei ein Minus von 186 205 Euro kalkuliert worden.

Die Entsorgung des Restabfallsacks kostet weiterhin 5,40 Euro. Bioabfälle in der braunen 120-Liter-Tonne entsorgt der EVB unverändert für 47 Euro im Jahr. Der Preis für den Kompostsack wird ab Januar von derzeit sechs auf vier Euro gesenkt.

Die Entsorgung von Sperrmüll für Kleinanlieferer am Abfallwirtschaftshof in Müggenburg bleibt bis drei Kubikmeter kostenfrei. Ansonsten hat jeder Bürger auch weiterhin die Möglichkeit, seinen Sperrmüll von zu Hause zweimal im Jahr kostenlos abholen zu lassen. Das ist vorab mit dem EVB zu vereinbaren.

Abwassergebühr steigt

Beschlossen hat die Bürgerschaft auch die Gebühren für die Abwasserbeseitigung. Der seit 2003 stabile Gebührensatz wird ab Januar von 2,35 Euro auf 2,40 Euro pro Kubikmeter erhöht. Als Beispiel für einen Vier-Personen-Haushalt rechnet der EVB vor: „Bei einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 46 Kubikmeter pro Person wären das 9,20 Euro pro Jahr.“

Bei den Gebühren für die Straßenreinigung gibt es 2021 keine Änderungen.

Von Heiko Hoffmann