In Zeiten von Jobabbau gibt es bei den MV Werften personelle Veränderungen in der Chefetage – Peter Fetten verlässt das Unternehmen, dafür kommt der Genting-Manager Colin Au. Insgesamt wir die Riege der Entscheider sogar gestärkt. So wollen sich die MV Werften für die Zukunft aufstellen.