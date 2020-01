Neue Grenzen und Zwangsumsiedlungen nach dem Krieg werden in Wismar thematisiert

Wismar

Mit zwei spannenden Kapiteln der Nachkriegsgeschichte und deren Auswirkung auf Menschen im heutigen Nordwestmecklenburg befasst sich am 24. Januar ein Vortragsabend der Interessengemeinschaft Bauernhaus Hoben-Wismar in Hoben. Beginn ist um 19 Uhr.

Zum einen geht es um die Grenzbegradigung in Westmecklenburg 1945. Diese schaffte Leid und Hoffnung. Über das Barber-Lyaschenko-Abkommen und seine Auswirkungen wird Andreas Lausen referieren. Lausen war Leitender Verwaltungsbeamter im Amt Gadebusch und befasst sich intensiv mit der regionalen Geschichte. Die am Vertrag beteiligten Briten und Russen ahnten damals vermutlich nicht, dass dieses Abkommen das Leben der Menschen dieser Region für Jahrzehnte bestimmte und vielfältige Folgen bis in die Gegenwart hat.

Ex-Vizelandrat spricht über Zwangsumsiedlungen

Im zweiten Thema geht es um die Zwangsumsiedlungen aus dem DDR-Grenzgebiet zwischen 1952 und 1961. Gerhard Rappen kennt als langjähriger Vizelandrat von Nordwestmecklenburg die Auswirkungen der Grenzbegradigung sowohl privat als auch beruflich.

Das Barber-Lyaschenko-Abkommen vom 13. November 1945, auch Gadebuscher Vertrag genannt, war ein sowjetisch-britisches Abkommen zur Grenzbereinigung zwischen Mecklenburg und Schleswig-Holstein.

Nach dem Sieg über Nazi-Deutschland hatten die Alliierten Besatzungszonen vereinbart. Diese sollten sich nach den bestehenden Landes- und Provinzgrenzen richten. Diese Abgrenzung erwies sich nach dem Kriegsende (8. Mai 1945) und der Zoneneinteilung (1. Juli 1945) „im Bereich der alten lauenburgisch-mecklenburgischen Grenze als schwierig umzusetzen. Seen, Wälder und schlechte Wege machten es besonders für die Briten schwierig, die Dörfer ihrer Zone zu erreichen“, so Andreas Lausen.

Austausch von Gemeinden vereinbart

Nach seinen Angaben haben die örtlichen Kommandeure der britischen Rheinarmee, Generalmajor Colin Muir Barber mit Sitz in Ratzeburg, und der Roten Armee, Generalmajor Nikolaj Lyaschenko mit Sitz in Wiligrad, daher den Austausch von Gemeinden vereinbart, um zu einer einfacher zu kontrollierenden Grenze zu kommen.

Lausen: „Die über 650 Jahre alte Landesgrenze zwischen Lauenburg und Mecklenburg wurde ohne Beteiligung deutscher Stellen durch den am 13. November 1945 in der Gadebuscher Gaststätte ‚ Goldener Löwe‘ abgeschlossenen Vertrag verändert.“

Von Mecklenburg nach Lauenburg wurden die Gemeinden Bäk, Mechow, Römnitz und Ziethen zugeteilt und von Lauenburg nach Mecklenburg die Gemeinden und Güter Dechow, Groß Thurow, Klein Thurow, Lassahn, Bernstorf, Stintenburg, Stintenburger Hütte und Techin.

Bleiben oder neu starten

Der Vertrag sei von den Briten den Menschen der lauenburgischen Gemeinden sehr kurzfristig bekannt gegeben worden. Sie hatten die „Wahl“, in ihren Häusern zu bleiben, aber mit geringen Lebens- und Betriebsmitteln in die sowjetische Zone zu wechseln oder unter Mitnahme von Vorräten, Vieh und Hausrat in die britische Zone zu gehen. Die meisten Einwohner entschlossen sich, in der britischen Zone in einer ungewissen Zukunft neu zu beginnen.

Die sowjetische Besatzungsmacht verließ die auszutauschenden Dörfer, ohne die Menschen zu informieren. Nur wenige Einwohner aus Bäk, Mechow, Römnitz und Ziethen folgten ihnen.

Der Gebietsaustausch – beendet am 28. November 1945 – „führte zu menschlichen Dramen. Die Menschen waren gerade dabei, sich nach dem Kriegsende in einem neuen Leben einzurichten und verloren nun ihre Heimat“, so Andreas Lausen.

In den nun fast menschenleeren Dörfern östlich von Schaalsee und Goldensee dagegen wurden größtenteils Flüchtlinge untergebracht. Für sie war das Abkommen der Neubeginn in einer neuen Heimat.

Um Anmeldungen für den Vortragsabend auf der Diele von Hoben 12 am 24. Januar um 19 Uhr wird gebeten. Kontakt: Dr. Sönke Reimann, Telefon 0172 / 399 33 56 (Mail: ks_Hoben-Wismar@igbauernhaus.de).

