So sieht es an der neuen Grundschule in Wismar aus

In Wismar entsteht gegenüber dem Wonnemar-Hotel eine neue Grundschule. Einen Fertigstellungstermin gibt es noch nicht. Laut Plan kostet das moderne Schulgelände neun Millionen Euro. 3,5 Millionen Euro werden vom Bauministerium gefördert.