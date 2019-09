Neue Hallen, neue Technik: Wofür die Werften in MV 500 Millionen Euro ausgeben

Rostock

Der Boom auf den Werften im Nordosten geht weiter: Insgesamt sind in den vergangenen drei Jahren mehr als eine halbe Milliarde Euro in die einst tot gesagten Betriebe geflossen. Und das ist nur der Anfang.

„Ja, auf den Werften brummt es wirklich wieder“, sagt Stefan Sprunk, Sprecher der MV Werften. Der größte Schiffbau-Betrieb im Land mit den drei Standorten Wismar, Warnemünde und Stralsund führt auch die Liste der großen Investitionen an.

300 Millionen Euro bei MV Werften

Seit der Übernahme der Werften durch die Genting-Gruppe im Jahr 2016 seien rund 300 Millionen Euro allein in die „ Hardware“ gesteckt worden. Sprunk meint damit Neubauten wie die Schiffbau-Halle 11 in Rostock mit der modernsten Laser-Schweißanlage der Welt oder auch den Bau eines neuen Hafenkrans in Wismar. „Wir haben Kaikanten ertüchtigt, die Kabinenfabrik aufgebaut, neue Maschinen angeschafft, Hallen überdacht und vieles, vieles mehr.“

In die 300 Millionen Euro sei der Kauf von Material für den Bau der neuen Kreuzfahrt-Riesen „made in MV“ noch gar nicht eingerechnet, sagt Sprunk. „Und auch die 1500 neuen Mitarbeiter, die wir eingestellt haben, sind da nicht einkalkuliert.“ Unter dem Strich dürften allein die MV Werften rund eine Milliarde Euro ausgegeben haben – noch bevor der erste große Ozeanriese der „Global Class“ abgeliefert wurde.

Wirtschaft profitiert vom Wachstum

Das Geld, dass die Werften für ihre neuen Hallen und ihre neue Technik ausgeben, bleibt zu großen Teilen im Land – und sichert Jobs auch bei Firmen, die bisher wenig mit dem Schiffbau zu tun hatten: „Die Planung für den Bau unserer neuen Halle in Warnemünde hat beispielsweise ein Rostocker Architektur- und Ingenieurbüro gemacht. Auch diese Firmen profitieren direkt vom Wachstum der Werften“, sagt Sprunk.

Und: „Am Ende haben sogar Catering-Firmen etwas davon, dass es im Schiffbau aufwärts geht.“ Denn je öfter Kiellegungen, Brennstarts oder Taufen im Land stattfinden – desto öfter müssen auch Snacks und Büffets für die Festakte geordert werden.

Neptun wächst rasant

Ebenfalls in dreistelliger Millionen-Höhe investiert die Werften-Familie Meyer aus Papenburg, Eigentümer der Rostocker Neptun-Werft, in MV. Erst 2018 hatte der Traditionsbetrieb eine neue, 60 Meter hohe Schiffbauhalle in Betrieb genommen. Nun laufen Planungen für den Bau einer weiteren Halle.

Denn: Die Meyer-Gruppe will künftig mindestens vier riesige Maschinenraum-Sektionen – unter anderem für die neueste Generation von Aida-Kreuzfahrtschiffen – in der Hansestadt bauen. Zudem soll die Werft sechs Flusskreuzfahrtschiffe im Jahr abliefern. „Wir haben zuletzt bereits 100 Millionen Euro in Rostock investiert, nun planen wir mit weiteren 70 Millionen Euro“, sagt Werft-Chef Manfred Ossevorth. Neben einer neuen Produktionshalle will die Meyer-Gruppe auch neues Verwaltungsgebäude bauen.

Auch Tamsen Maritim und Peene-Werft investieren

Auch kleinere Betriebe – wie Werft Tamsen Maritim in Rostock – machen sich fit für die Zukunft: Für 1,5 Millionen Euro hat der Betrieb, der auf den Bau von Seenotrettungs- und Behördenbooten spezialisiert ist, zuletzt seine Produktionsanlagen modernisiert. Auch bei Tamsen Maritim soll eine neue Werfthalle entstehen. Zu den genauen Kosten sagt Geschäftsführer Christian Schmoll aber noch nichts.

Die Peene-Werft in Wolgast, eine Tochter der Bremer Lürssen-Gruppe, hatte zuletzt seine Hallen modernisiert und modernste Schweißtechnik beschafft – unter anderem für den Bau neuer Korvetten für die Deutsche Marine.

