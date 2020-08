Wismar

Die Tischdeko ließ die Gäste im Zeughaussaal grinsen – rote Tischdecken, Tannengrün und Marzipan, Lebkuchen gab es noch nicht! Und das bei Hochsommerhitze! Aber: Rein organisatorisch steht Weihnachten vor der Tür.

Frank Dornbrach, seit April Quartiersmanager für die DSK Stadtentwicklung in Wismar, lud alle (potenziellen) Akteure rund um die Weihnachtszeit in Wismar an den coronabedingt sehr großen gemeinsamen Tisch.

Kleine und große Aktionen

Seine große Fragen des Abends: „Macht es Sinn, einen Arbeitskreis Weihnachten in Wismar zu gründen? Macht es Sinn, eine gemeinsame weihnachtliche Marke in Wismar zu etablieren?“ Die Anwesenden kamen aus den Kirchgemeinden („Wir haben naturgemäß mit Weihnachten zu tun.“), von der Weihnachtsmarkt UG und anderen Veranstaltungsagenturen („Wir dürfen nicht als Konkurrenten denken.“), aus Wirtschaft inklusive Verbände und Verwaltung sowie von den vielen kleinen Weihnachtsaktionen, die es in Wismar bereits gibt, aber nicht sehr bekannt sind.

Die Vorstellungsrunde als Bestandsanalyse der bisherigen Angebote rund um die Wismarer Weihnachtszeit ließ über die Vielfalt staunen: Neben den bekannten Rummel- und Glühweinbuden auf dem Markt gibt es den großen Kunsthandwerkermarkt in St. Georgen (3. Advent), die Aktion „ Advent in den Höfen“ (1. Adventssonntag), die Lichterfahrt (3. Adventssonntag), den „Lebendigen Adventskalender“ jeden Dezembertag bis Heiligabend und die „Steern Wiehnacht“ (erst wieder 2021).

Neue Ideen

Und Ideen, was anders und vielleicht sogar besser gemacht werden könnte, gibt es einige. Andre Kuchenbecker (Hansekontor Wismar) würde gerne am Hafen etwas Weihnachtliches etablieren, vorausgesetzt das Bauamt würde dem zustimmen. Er betreibt am Hafen ab November die Eishalle.

Sebastian Hecht und Michael Hasemann (media consult Eventmanagement Lübeck) sowie Robert Hempel vom Wismarer Unternehmen HSP-Events würden den Lübecker „Sternenwald“ gerne auch für Wismar umsetzen. „Damit haben wir eine C-Lage in eine A-Lage verwandelt“, kommentiert Mike Hasemann das, was die lokalen Unternehmer interessieren könnte.

Synergieeffekte nutzen

„So etwas könnte ich mir am Alten Hafen gut vorstellen, als Ergänzung zum Marktplatz“, macht Theresa Eberlein von der Wismarer Veranstaltungszentrale Hoffnung. Frank Dornbrach forderte die Akteure genau dazu auf: weiter denken, auch zeitlich. Und miteinander zu sprechen, damit Synergieeffekte genutzt werden können.

„Am Hafen könnte ein maritimer Weihnachtsmarkt entstehen, im St. Marien-Forum ein historischer Markt – wir nehmen uns nicht gegenseitig die Besucher weg, wenn inhaltlich verschiedene Aspekte angeboten werden“, erklärte Frank Dornbrach. Das meinten viele der Anwesenden: Der Hafen müsse genutzt werden. Andre Kuchenbecker: „Urlauber gehen an den Hafen und finden da nichts weiter vor!“

Gemeinsame Marke

„Wir sollte nichts aus Schwerin oder Rostock nachmachen, sondern was Eigenes versuchen“, berichtigte Dr. Karen Hammer (Schabbell) von Freunden aus den Großstädten, die immer von der ruhigen und heimeligen Atmosphäre in Wismar zur Weihnachtszeit schwärmen. Weiter: „Ein Motto wäre wichtig, vielleicht könnten wir die stille, schöne Weihnacht betonen?!“

Quartiersmanager Frank Dornbrach beim Treffen zum Thema Wismarer Weihnachten. Quelle: Nicole Hollatz

Frank Dornbrach: „Das gemeinsame Ziel, die gemeinsame Marke wäre wichtig.“ Unter dieser Marke und mit einem Marketingkonzept könnten dann auch die vielen kleinen Aktionen zum Beispiel auf einer gemeinsamen Internetseite und in gemeinsamen Flyern beworben werden. Dann lesen die, die sich über das Programm auf dem Wismarer Weihnachtsmarkt informieren, auch vom Advent in den Höfen beispielsweise.

Weihnachtsaktionen 2020 noch fraglich

Immer die gleichen Buden, zu wenig los, zu klein im Vergleich zu anderen Städten oder eine zu geringe Einbindung der Geschäftsstraßen –die Kritikpunkte am Wismarer Weihnachtsmarktkonzept kommen alle Jahre wieder hoch. Theresa Eberlein: „Die schärfsten Kritiker sind die Wismarer, von außen bekommen wir sehr viel Lob zum Wismarer Weihnachtsmarkt!“

Das Planen für 2020 ist schwierig, weil sich die pandemiebedingte Lage jede Woche ändern könnte. „Wir müssen davon ausgehen, dass Corona uns auch noch Weihnachten 2020 begleiten wird“, so Frank Dornbrach.

Politisch gewünscht

„Der Weihnachtsmarkt ist politisch gewünscht“, versucht Theresa Eberlein von der Wismarer Veranstaltungszentrale eine vorsichtige Antwort auf die brennendste Frage des Abends zu geben. Wird der Weihnachtsmarkt stattfinden (können)? Weiter: „Wir wissen aber auch, dass erste Städte ihre Märkte schon abgesagt haben.“

Sie geht davon aus, dass praktikable Lösungen gefunden werden können. „Am 25. August gibt es neue Informationen vom Landkreis dazu“, berichtet Theresa Eberlein. Frank Dornbrach ergänzt dazu: „Die würden wir dann über den Mailverteiler nach diesem Abend verschicken!“

Ergebnisorientiert

Die Ergebnisse des Abends: Eine Arbeitsgruppe gründet sich mit dem Ziel, eine starke Marke „ Weihnachten in Wismar“ zu etablieren und unter den Weihnachtsaktionen zu bündeln und zu bewerben. Dazu sollen die Akteure miteinander kommunizieren und Synergieeffekte nutzen.

Ich mag den Wismarer Weihnachtsmarkt Ganz ehrlich. Ich kann das Gemeckere über den Wismarer Weihnachtsmarkt nicht ganz verstehen. Ich fahre einmal in der Adventszeit nach Rostock zum dortigen Weihnachtsmarkt – vormittags, um mich mit Freunden zu treffen. Ansonsten brauche ich den Trouble dort nicht. Auf dem Wismarer Weihnachtsmarkt bin ich mehrfach die Woche. Mittags eine Pilzpfanne oder einen süßen Crêpe, abends der Glühwein mit Freunden. Für Kinder wird was geboten, aber eben keine 30 verschiedenen Attraktionen. Die passen auch nicht auf den Markt, geschweige denn, dass sie finanziell laufen würden. Genauso wie Kunsthandwerk oder andere Buden mit hochwertigen Geschenkideen – dafür hat Wismar nicht vier oder fünf Wochen lang die Kaufkraft! So ehrlich müssen wir sein, das funktioniert nicht. Die Idee, in den Straßen ein paar Buden aufzustellen, ist natürlich charmant. Nur nicht aus Sicht der Geschäfte, die dahinter „untergehen“. Geht also auch nicht. Also: statt zu meckern die Dinge nutzen, die wir haben, damit sie bestehen bleiben, egal ob Kunsthandwerkermarkt in St. Georgen, Advent in den Höfen oder Seemannsweihnacht. Wenn wir die ganz romantisch mit „ Weihnachten in Wismar“ noch gemeinsam bewerben können, wäre das ein Traum. Und falls Sie nun langsam die ersten Lebkuchen im Supermarktregal entdeckt haben, geben Sie mir einen Tipp. Nach der Geschichte tropft mir der Zahn!

Von Nicole Hollatz